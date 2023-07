Ação educativa da Prefeitura realiza mil abordagens sobre trânsito seguro na orla e vias de Mosqueiro

Os veranistas e moradores de Mosqueiro receberam orientação sobre condutas seguras no trânsito pelos agentes de Educação para o Trânsito da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), na sexta-feira, 21, e no sábado, 22. Em dois dias de ação, foram feitas mil abordagens direcionadas aos condutores de automóveis e motocicletas, aos ciclistas na ciclovia, aos veranistas no calçadão e banhistas na faixa de areia.

Na sexta-feira, as atividades ocorreram no acesso à avenida 16 de Novembro, próximo ao Caramanchão, no calçadão e na praia do Chapéu Virado.

Neste sábado, as abordagens foram feitas aos condutores, visitantes e moradores nas orlas da Baía do Sol, Carananduba, Ariramba, Murubira e Chapéu Virado.

Condutas seguras

Nas abordagens, os agentes de Educação para o Trânsito distribuíram material educativo e deram orientações sobre condutas seguras no trânsito, como: usar o cinto de segurança, se beber não dirigir, obedecer às regras de sinalização. Os pedestres foram orientados a andar com segurança nas vias, atravessar na faixa, no sinal verde para pedestre, e ter máxima atenção ao atravessar com crianças.

Escolha a vida

O autônomo Isaque Pereira prestou muita atenção às orientações repassadas pelo coordenador de Projetos e Educação para o Trânsito (CPET), Manoel Pinheiro, sobre regras de segurança no trânsito. “Entendo que é muito importante. Na correria de Belém, a gente não presta muita atenção a esses detalhes e passam despercebidos”, observou. Isaque também elogiou a abordagem, “pois a gente sempre tem a ideia de agentes com abordagem austera, aquele que só multa, mas, pelo contrário, aqui orienta”.

“O que me chamou a atenção foi o fato de que as escolhas são nossas pela vida, pela segurança”, pontua Isaque. O autônomo está aproveitando o fim de semana com a esposa Betânia e os dois filhos e passeavam na pracinha da orla da Baía do Sol.

O amigo dele, o microempresário Ageu de Souza, ressaltou a importância da educação para o trânsito e os cuidados, principalmente, com as crianças. “No trânsito, meus filhos usam cinto de segurança no banco de trás e travo todas as portas”, contou Ageu, lembrando que aproveitou para tirar dúvidas de segurança no trânsito. “Ação muito boa. Tira aquela mentalidade de que o agente só serve para multar”. Ele estava acompanhado da esposa Janice Guilherme Aires e da filha Isabelly, 12.

Aprendendo com as falhas

O condutor Rondenaldo Santiago foi abordado durante a ação educativa. Ele foi orientado a colocar o filho pequeno que estava no banco do carona, sem cinto, para o banco traseiro; também foi solicitado que todos os passageiros colocassem o cinto, inclusive o do banco do carona.

“A gente erra para corrigir. Por isso, acho importante ações desse porte”, ponderou o vigilante Rondenaldo.

Responsabilidade de todos

Para a artesã Keyla Vasconcelos, toda informação é sempre bem vinda, aprovando a ação educativa. Ela e a família têm uma casa no Farol e passeavam no calçadão da orla do Murubira, aproveitando o cenário agradável do local. “A pessoa tem que ter mais responsabilidades no trânsito”, disse Keyla.

“Orientação é bom, principalmente para quem dirige”, pontuou o vigilante Jonildo Pimenta de Castro. Ele, a esposa Jerlane de Oliveira Monteiro, funcionária pública, e a enteada Caroline Joana, estudante, estavam lendo o material educativo entregue pelo agente de educação da Semob depois das orientações repassadas.

