Ação educativa do Detran mede conhecimento de motoristas sobre leis de trânsito

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) iniciou nesta quinta-feira (8) uma ação educativa, que tem por finalidade medir o grau de conhecimento dos condutores de veículos sobre as normas gerais de trânsito. A equipe da Coordenadoria de Educação, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, montou uma barreira educativa na Rodovia BR-316, no trecho que passa pelo município de Benevides, para aplicar o teste. O questionário é composto por cinco perguntas do cotidiano do usuário, relacionadas ao Código de Trânsito Brasileiro, sobre circulação, sinalização, velocidade e outros assuntos. Dos 100 motoristas que participaram dos testes, apenas 14 acertaram todas as questões.

O diretor Técnico-operacional do Detran, Bento Gouveia, explicou que o objetivo é levantar informações para mensurar as dificuldades manifestadas pelos condutores, a fim de elaborar campanhas educativas mais direcionadas. “Além disso, queremos passar essas informações para as autoescolas, para que haja aperfeiçoamento das aulas. É mais um trabalho educativo, para que o Detran possa melhorar o trabalho e ser mais assertivo”, informou.

Durante as abordagens, os condutores são convidados a responder o questionário. Os que acertam três ou mais questões ganham um brinde personalizado do Detran. Na manhã deste primeiro dia de ação foram aplicados 100 testes, e entregues bonés, flanelas, lixeiras de veículos, jogos educativos de trânsito, descanso para pescoço e almofadas.

Aprovação – A iniciativa foi bem recebida pelos condutores. Thaís Sei, que estava indo para Mosqueiro (distrito de Belém), acertou a maioria das perguntas. Feliz com o resultado, e pelo brinde que recebeu, ela elogiou a iniciativa do Detran. “Achei maravilhoso, porque quando tirei a carteira de motorista, há mais de 20 anos, tinha muita dificuldade em aprender essas regras. E agora, respondendo ao teste, realmente parei pra pensar sobre o que responder. Acredito que é um trabalho muito importante pra gente refletir e ter um verão mais tranquilo”, disse a condutora.

Diego Fernandes também fez um bom teste. Para ele, é uma ação positiva, principalmente nesse período de grande circulação de veículos. “É sempre bom reforçar a segurança nas rodovias. Fiquei feliz em passar no teste e saber que estou seguindo as regras de trânsito e de vida. Com uma recompensa dessa, melhor ainda”, afirmou.

O motorista de ônibus alternativo Raimundo Silva ressaltou que manter a integridade física do passageiro é sua principal preocupação, o que inclui conhecimento sobre a legislação de trânsito. “Tento me manter informado sobre isso. Vou falar dessa ação para os meus colegas, que nem sempre respeitam as leis. Vou aproveitar também e levar o brinde pra minha filha”, disse.