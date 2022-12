Ação educativa na Praça da República encerra semana de combate à dengue

“Esse é um samba pra acabar com a dengue”. O recado em forma de música foi dado neste domingo, 4, na culminância da Semana de Combate ao Aedes aegypti.

As ações de prevenção contra dengue, zika e chikungunya, iniciadas pela Prefeitura de Belém no último dia 29 de novembro, foram encerradas em uma manhã de muita informação e animação na Praça da República, no bairro Campina.

“A principal arma contra as doenças transmitidas pelo mosquito ainda é a prevenção, ou seja, nossos cuidados devem começar em casa. Estamos em situação de alerta para a dengue, pois identificamos muitos criadouros, sobretudo em bairros como Marco e São Brás”, disse o chefe da Divisão de Controle de Endemias da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), Alberto Rodrigues.

Redução

Segundo o último levantamento epidemiológico, Belém confirmou 200 casos de dengue até a última semana, queda de 66% em relação ao mesmo período do ano passado. No caso da chikungunya, foram dez registros, redução de 61%. Os agentes de endemias, no entanto, têm encontrado muitos criadouros do mosquito, tanto em casas como em comércios.

“Não podemos relaxar. Devemos atentar para espaços com água parada e precisamos descartar o lixo de maneira adequada. Também é importante permitir a entrada das nossas equipes nas residências. Elas são fundamentais para orientar e sensibilizar a população sobre a importância de evitar a proliferação do vetor”, orientou Alberto Rodrigues, lembrando que, com a chegada do período chuvoso, o alerta sobe.

Orientações

Neste domingo, as equipes de educação em saúde levaram muita informação à Praça da República, reforçando que os cuidados, muitas vezes, começam em casa. Vasos com plantas, garrafas, quintais, calhas, recipientes de armazenamento de água, banheiros e até paredes de depósitos são mananciais para a fêmea do mosquito Aedes aegypti depositar suas larvas.

A tenda da Sesma na Praça da República também ofereceu o serviço de vacinação. Foram aplicadas vacinas contra influenza, febre amarela, poliomielite e a tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola).

Fique atento

Os principais sintomas da dengue são febre alta, dores musculares e de cabeça, falta de apetite e manchas vermelhas no corpo, sintomas parecidos aos da Chikungunya, que apresenta, ainda, dores e inchaço nas articulações. Aos primeiros sinais de suspeita das doenças, a recomendação é procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima. Após a notificação, os agentes de saúde saem para identificar focos e dar as orientações necessárias.

Texto: Luiz Carlos Santos

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom/Sesma