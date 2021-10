Ação emite documentos e oferta serviços gratuitos de saúde em Maracanã, no PA

Nesta quarta-feira (13) no município de Maracanã, no nordeste do Pará. O programa “Cidadania por Todo o Pará” prestará atendimentos gratuitos nas áreas da assistência, saúde, esporte e cidadania. Os serviços estarão disponíveis na Escola Prof. Taurina Carrera Botelho, de 8h às 14h.

Os moradores podem contar com a emissão de documentos, como a 1ª e demais vias da cédula de identidade; encaminhamento para a 2ª via da certidão de nascimento, ID Jovem, 2ª via do CPF e cartão SUS, além de consultas médicas e outros serviços.

A ação, executada pela Fundação ParáPaz, passará, ainda, pelos municípios de Santa Maria do Pará, São João de Pirabas, Salinópolis, Santo Antônio do Tauá e Vigia, em um percurso que vai até o dia 26 de outubro, com expectativa de mais de 10 mil atendimentos somente neste período.

Serviço

Cidadania por todo o Pará’ se prepara para atender em Maracanã nesta quarta-feira (13), na Escola Prof. Taurina Carrera Botelho (Av. Geraldo Manso Palmeira s/n. Bairro: Jurunas), a partir de 8h30.

Fonte: G1 PA — Belém