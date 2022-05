Ação integrada da Prefeitura de Belém realiza diversos atendimentos aos moradores do Curió-Utinga

A ação social que a Prefeitura de Belém realizou no complexo da Praça das Castanheiras, no Curió Utinga, na manhã deste sábado, 21, foi marcada por grande procura. Das 8 às 12 horas, 260 pessoas foram atendidas nos diversos serviços prestados.

A atividade integra a programação do Maio Amarelo, executada pela Superintendência Executiva da Mobilidade Urbana (Semob), com o objetivo de conscientizar, prevenir e reduzir acidentes de trânsito. É um movimento internacional de conscientização para redução de acidentes de trânsito.

Ações integradas

A ação integrada contou com o apoio das secretarias municipais de Saúde (Sesma), Saneamento (Sesan), Economia (Secon) e Fundação Papa João XXIII (Funpapa) e Coordenadoria Antirracista (Coant), além da participação da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Pará (OAB-PA).

A Semob ofertou à população ações de educação de trânsito, jogos pedagógicos para as crianças, serviços de emissão da 1ª via do passe Sênior, agendamento para 1ª via do passe Especial, da credencial de vaga de estacionamento (idoso e PCD), recebimento de recursos de defesa de autuação/penalidade de trânsito, de indicação de real condutor, de desistência de recursos e antecipação de penalidade, além de impressão de boletos de pagamentos de multa e, por fim, recebimento de denúncias e sugestões pela Ouvidoria.

Dos 260 atendimentos realizados no Bairro Curió Utinga, foram 34 serviços realizados pela Semob, 129 pela Sesma, 30 pela Sesan, 26 pela Secon, 12 pela Coant e 25 pela Funpapa e quatro pela OAB.

Ação educativa – Por meio da brincadeira, as crianças aprendem sobre segurança e prevenção de acidentes de trânsito. Essa foi a dinâmica usada pelos Agentes de Educação para o Trânsito da Semob durante ação educativa organizada no bairro Curió-Utinga.

A dona de casa Luciana Costa se divertiu acompanhando a filha Mariana, 6 anos, pulando no tabuleiro de jogo gigante estendido no piso do centro comunitário. Ao final da brincadeira, ambas comemoram o brinde recebido de prêmio.

“Eu vim fazer o meu CadÚnico, mas agora vou deixar ela brincar um pouco. É muito bom ter esse tipo de ação aqui no bairro, eu moro aqui do lado. Mas eu gostei também que tem coisas pras crianças se distrairem”, diz Luciana Costa.

Como ela, muitas famílias procuraram os serviços da Funpapa de inclusão da população no CadÚnico e no programa de renda cidadã Bora Belém.

Aprender brincando

Para a chefe da Divisão Educação para o Trânsito da Semob, Tatiane Pinheiro, o jogo é uma forma de conscientizar e unir os pais no processo de educação. “A brincadeira é um ótimo instrumento de levar informação para o público infantil. E as crianças acabam também reeducando os seus tutores nesse processo”, define Pinheiro.

Já a dona de casa Andreia Santana achou ótima a iniciativa, pois, segundo ela, facilita o acesso dos moradores. Ela foi ao centro comunitário para tirar o Cartão Especial do filho de 4 anos. “Foi rápido, não tinha muita gente na hora. Às vezes a gente tem que anoitecer pra ser atendida, aqui não”, contou.

Texto: Leonardo Fernandes

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom Semob