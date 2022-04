Ação integrada dos órgãos de segurança pública resgata corpo no interior de Chaves

Neste sábado (23), a integração das forças de segurança do estado resultou em uma ação de resgate de um corpo que foi encontrado às margens do rio, no interior do município de Chaves, no Marajó. As equipes dos órgãos de segurança coordenaram os trabalhos para a retirada do cadáver, que estava em estado avançado de decomposição, em um local de difícil acesso.

A Polícia Civil, que investigava o desaparecimento da vítima, acionou a ajuda do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) que enviou uma equipe de mergulhadores, através do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp), vinculado à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), para fazer a retirada do corpo da água e, posteriormente, o isolamento da área.

“Por meio de uma ação integrada, equipes das forças de segurança se uniram para realizar o resgate de um corpo que se encontrava há três dias desaparecido no interior de Chaves. No local era impossível descer uma aeronave e não havia recursos suficientes para o transporte seguro por via aérea. Dessa forma, foram mobilizadas embarcações locais, da Policia Militar e do Grupamento Fluvial para que esse transporte fosse possível”, detalhou o secretário de Segurança Pública do Estado, Ualame Machado.

Uma lancha local transportou os homens do Corpo de Bombeiros juntamente com a vítima até Santa Cruz do Arari. De lá seguiram por meio de uma embarcação da Polícia Militar para o porto de Camará, em Salvaterra, de onde estão sendo transportados através da lancha blindada do Grupamento Fluvial de Segurança (Gflu) para Belém. A previsão de chegada está estabelecida ainda para esta noite. A Polícia Científica do Pará já foi acionada e aguarda a chegada do corpo para os exames periciais para que ele possa ser liberado. Toda o trabalho já conta com duração de mais de 15 horas ininterruptas e envolveu equipes de cinco órgãos de segurança.

“Todo o esforço necessário foi utilizado para que o corpo da vítima pudesse ser resgatado e trazido até Belém. Isso demostra a força e a união dos nossos agentes de segurança que não mediram esforços para mobilizar uma ação 100% integrada na busca e resgate dessa vítima. Nada disso seria possível se a vontade e integração das equipes não fosse maior que as adversidades locais para que esse resgate pudesse ser realizado, da melhor forma possível, mostrando assim, o total empenho e presteza das forças para esse atuação” destacou o titular da Segup.

A circunstância do fato está sendo apurada. Ainda não se sabe se a causa da morte foi acidental ou por ação criminosa. As investigações serão realizadas pela Policia Civil com a ajuda da perícia feita pela Policia Científica do Pará.

Por Walena Lopes (SEGUP)

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação