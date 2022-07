Ação integrada garante reforço de 400 agentes de segurança neste mês de julho em Mosqueiro

O distrito de Mosqueiro vai contar com apoio de quatrocentos agentes de segurança pública, viaturas, motocicletas e o ônibus de monitoramento com câmeras instaladas em pontos estratégicos. O objetivo é realizar um verão tranquilo com ações voltadas ao conforto do cidadão e transparência nas abordagens e orientações ao público.

“Será um verão pró-cidadão”, segundo o tenente coronel PM, Ângelo Correia, diretor de Operações da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Segup), durante o lançamento oficial dos trabalhos, na manhã deste sábado, 2, na área do caramanchão, no Chapéu Virado. A operação, em vigor neste sábado, 2, segue até o final do mês com ações de fiscalizações no pórtico de acesso a Mosqueiro, pela manhã, rondas nas praias e bares, no período da tarde, e rondas noturnas, das 23h até às 03 horas da madrugada.

Para o inspetor geral da Guarda Municipal de Belém (GMB), Joel Monteiro, o verão é um momento de lazer e tranquilidade para famílias e visitantes. “Queremos realizar um trabalho integrado com todos os órgãos da segurança pública do Estado, além de prestar nossa total colaboração aos eventos da Prefeitura de Belém, que estará realizando programação, por meio das secretarias e da Agência Distrital de Mosqueiro”, destacou. “Eu aproveito para desejar umas férias felizes para aqueles que buscarem a ilha de Mosqueiro como local de alegria e lazer”, completou.

A Guarda Municipal de Belém vai atuar em parceria com a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil Estadual, Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos do Pará (Arcon-PA), Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), Vigilância Sanitária, Conselho Tutelar, Ministério Público do Estado, Juizado da Infância e Juventude e outras redes de trabalhos sociais, ambientais que estarão no distrito de Mosqueiro, durante o período de veraneio.

O efetivo da Guarda será de 153 agentes, com apoio de seis viaturas e trinta motocicletas. O Departamento de Fiscalização em Vias Públicas/Admos vai estar integrado nas operações de rondas diurnas e noturnas.

Diferencial – A ação integrada das operações de segurança já realizadas em Mosqueiro foi alvo de elogios por parte do diretor operacional da Segup, tenente coronel Ângelo Correia. Em seu discurso, ele disse à tropa que a união das forças institucionais têm feito diferença. “Mosqueiro se destaca pela união das esferas estadual e municipal, planejamento e o trabalho multidisciplinar que dão cumprimento às orientações da Segup e também conseguem se destacar no montante dos resultados positivos”, destacou.

Ano passado, ainda sob o contexto mais duro da pandemia, Mosqueiro realizou um veraneio tranquilo sem registro de homicídio ou estupro, considerados crimes hediondos. Segundo a agente distrital, Vanessa Egla, apesar de Mosqueiro ter recebido um público acima de meio milhão de pessoas, os índices da violência foram negativos.

“Isso demonstra o quanto vale a pena o trabalho integrado, com cada órgão da segurança pública cumprindo seu papel como agente protetor de vidas”, disse Vanessa Egla, durante a reunião de planejamento da operação verão.

Cuidados – A partir deste final de semana, os comandantes das forças de segurança orientam as pessoas a não andarem sozinhas, sempre portarem seus documentos pessoais e que estejam com a caderneta de vacinação completa. O uso de máscaras ainda é cobrado no interior dos coletivos e nos locais públicos, onde o acessório for exigido pelo estabelecimento.

Segundo o inspetor Joel Monteiro, a pandemia da covid-19 ainda não passou. “As pessoas precisam ficar atentas para uso de máscaras em locais fechados e coletivos, pois, cuidar da sua saúde é muito importante nesse período das férias”, disse.

O tenente coronel Ângelo Correia também fez a mesma recomendação. “O decreto estadual sobre as questões da pandemia ainda está vigente e nós precisamos fiscalizar para o bem de todos, portanto, quem estiver se deslocando para Mosqueiro é importante saber que estaremos na fiscalização no pórtico para conferência de documentos, crianças acompanhadas e passaporte de vacinação”, alertou.

Serviço:

Operação Verão 2022 – Mosqueiro

Operação Pórtico – Portal de acesso a Mosqueiro

Horário – 7h às 13h (PM, GBEL, Vigilância Sanitária, Detran-PA, Polícia Rodoviária Estadual, Corpo de Bombeiros, Conselho Tutelar, Juizado da Infância e Juventude e Arcon).

Operação Fiscalização na Orla – Caramanchão

Horário – 15h às 17h ( PM, GMB, Semob, Vigilância Sanitária, Agência Distrital e Juizado da Infância e Juventude);

Operação Fiscalização Noturna

Horário – 23h às 03h (PM, GMB, Delegacia de Meio Ambiente/Dema; Departamento de Polícia Administrativa/DPA, Corpo de Bombeiros Militar, Vigilância Sanitária, Juizado da Infância e Juventude e Agência Distrital).

Fonte: ADMOS/PM

Texto: Selma Amaral

Fonte: Agência Belém/Foto: Agência Distrital de Mosqueiro