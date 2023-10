Ação integrada prende dois envolvidos em roubo a loja e recupera produtos, em Belém

Uma ação conjunta e ágil do Sistema Estadual de Segurança Pública prendeu em flagrante dois homens suspeitos de furto majorado na manhã da última sexta-feira (27). O trabalho integrado do 10º Batalhão de Polícia Militar (10° BPM) e da Divisão de Repressão a Furtos e roubos (DRFR) da Polícia Civil recuperou itens que haviam sido subtraídos de uma loja de departamentos na quinta-feira (26), localizada no bairro do Guamá, em Belém.

Logo após o fato ocorrido o trabalho investigativo das forças de segurança iniciou e obteve êxito em localizar o veículo utilizado durante o crime, identificando suspeitos. Segundo o oficial do 10º batalhão que atuou neste momento, 2º Tenente Luiz Souza Franco, os dois homens informaram a participação de um terceiro envolvido.

“Recebemos informações da Subcomandante do 37° BPM, onde fica o bairro Guamá, sobre os suspeitos do furto. As guarnições localizaram um veículo e o abordaram. Conseguimos recuperar parte dos objetos furtados, e na ação um dos autores do crime fugiram. Os outros dois apresentamos na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, onde foram autuados em flagrante. Continuaremos a diligenciar para prender o outro envolvido”, disse o oficial.

Nas buscas na residência desta terceira pessoa, as equipes policiais recuperaram dois aparelhos de televisão, que tinham sido subtraídos, além de documentos. O suspeito conseguiu evadir-se do local com familiares antes da chegada da polícia.

De acordo com titular da DRFR, delegado Sérvulo Cabral, o grupo já vinha sendo investigado pela forma que tem atuado por conta do ‘modus operandi’. “Essa organização criminosa vêm vitimando várias lojas com arrombamentos, que não são esses arrombamentos usuais, mas sim daqueles que tem se popularizado em São Paulo, agindo de madrugada em motos e carros. Nossa equipe entrou em ação, conseguimos identificar um dos veículos envolvidos e, juntamente também com o apoio da Polícia Militar conseguimos a prisão desses dois dos participantes ativos nesse delito e a prisão do veículo”, informou.

Os dois homens foram conduzidos à delegacia para o cumprimento das medidas cabíveis e estão à disposição do Poder Judiciário. O trabalho da PCPA continua para recuperar os demais bens subtraídos da loja, localizar o terceiro envolvido, além de identificar outros envolvidos na ação criminosa.

Integração – Ações conjuntas como essa tem reduzido o número de roubos a estabelecimentos comerciais no Pará. Dados da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), apontam que em 2023, de janeiro a setembro, foram registrados 637 casos de roubo a estabelecimento comercial, uma redução de 51% em comparação com o mesmo período do ano passado em que foram computadas 757 ocorrências do mesmo delito.

Para o titular da Segup, Ualame Machado, isto demonstra o comprometimento do Estado nos últimos anos em proporcionar segurança e bem-estar para a população. “O trabalho integrado das forças de segurança estaduais tem sido essencial para desarticular grupos criminosos que atuam em nossa região. Essa troca de informações e agilidade nas ações resultam em prisões consistentes e reduzido os índices e que beneficia a população de modo geral”, afirmou.

Fonte: Agência Pará/Foto: DIvulgação