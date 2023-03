Ação itinerante beneficia moradores da Carmelândia com emissão de vários documentos

A Prefeitura de Belém, por meio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) realizou, na manhã deste sábado, 4, ação itinerante na Associação dos Moradores da Carmelândia, no Mangueirão. Houve emissão de meia-passagem (1ª e 2ª vias), cartões Sênior (1ª e 2ª vias), Especial (2ª via e agendamento para 1ª via), além de credencial de vaga para estacionamento (idoso e PCD). Entre 8 e 12 horas, foram realizados 71 atendimentos.

Coordenada pela Coordenadoria de Atendimento ao Usuário (Coau), a ação conta com apoio do Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo de Belém (Setransbel).

Mobilidade e cidadania

O professor Felipe Alcântara foi acompanhar o irmão mais novo, Davi, a solicitar a 1ª via da meia-passagem estudantil. Saíram de lá satisfeitos por terem economizado uma visita até o posto em São Brás. “No site do passe fácil, só tinha atendimento pro dia 9. A gente chegou aqui faz uma meia hora e já foi atendido”, conta Felipe.

O aposentado Rodivaldo da Costa foi solicitar a 2ª via do cartão Sênior. Ele é vizinho do prédio da associação de moradores e também aprovou a iniciativa. “Já resolvi meu problema, muito bom”, disse.

Atendimentos

Dos 71 atendimentos, 4 foram solicitações de meia-passagem (1ª e 2ª vias). Também foram solicitados a emissão de 11 cartões Sênior (1ª e 2ª vias), 12 agendamentos de 1ª via e 1 pedido de 2ª via do cartão Especial, além de oito solicitações de credencial para estacionamento (idoso e PCD), 2 casos de cancelamento de biometria facial e 33 pedidos de informações gerais.

