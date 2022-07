MENU BELÉM

Ação itinerante realiza atendimento a usuários de ônibus de Mosqueiro

Muita gente foi receber seu documento Passe Fácil neste sábado, 9, na ação itinerante da Semob

09/07/2022 22:36

A movimentação foi intensa na manhã deste sábado, 9, na Escola Municipal Remigio Fernandez, no Maracajá, em Mosqueiro, na ação itinerante da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), dentro da Operação Verão da Gente, da Prefeitura de Belém.

Na ação foram realizados 66 atendimentos de emissão dos cartões Passe Fácil de meia-passagem, Sênior e Especial, além de credencial de vaga para estacionamento.

Foram também entregues cartões solicitados na ação realizada em maio nas Escolas Municipais Abelardo Conduru, Padre Eduardo, Lauro Chaves e Luíza de Barros Pires.

Ao todo, foram 154 atendimentos, no horário de 9h às 14h. A ação cidadã é executada pela Coordenadoria de Atendimento ao Usuário (Coau), da Diretoria de Transportes da Semob, e conta com o apoio do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Belém (Setransbel) e da Agência Distrital de Mosqueiro (Admos).

Facilidade e rapidez na ação itinerante

O estudante Jorge Luís Ferreira, 12, foi buscar o cartão de meia-passagem junto com o tio, o pedreiro Jorge Cecim da Cruz. O documento foi solicitado em maio. O estudante ficou feliz, pois, agora vai pagar metade da passagem. “Já era para ele ter tirado, mas tínhamos dificuldade de ir até São Brás”, contou o tio, parabenizando a ação itinerante.

Antônio Carlos Carvalho Vieira, de 63 anos, foi solicitar a credencial para estacionamento de idoso e o cartão Sênior. O mestre de obras tinha dificuldade de ir até São Brás. “Esperei a ação chegar até aqui, no Maracajá, para fazer a solicitação”, comentou. Ele aprovou a iniciativa. “É muito bom. O atendimento foi rápido e tranquilo”.

O autônomo Jaime Santa Brígida Costa solicitou sua credencial em maio e foi buscar neste sábado. “É muito vantajoso solicitar o serviço e receber a credencial de maneira tranquila e perto de casa” disse.

Já a agricultora Maria de Ribamar Fernandes, 62, recebeu o cartão Sênior dela e a meia-passagem da filha Joseane Vitória, 15 anos. “Muito bom. Foi rápido e tranquilo tanto para solicitar como para receber”, afirmou.

A dona de casa Laura Lúcia Nascimento do Vale, 65, pediu o seu cartão na Escola Abelardo Conduru em maio. “Maravilha. A ação facilitou para muitas pessoas”, informou.

Atendimentos – Foram realizados 66 atendimentos nos serviços de emissão da meia passagem (3), do Cartão Sênior (18), agendamento do Cartão Especial (3) e credencial para estacionamento para Idoso e PCD (7). Houve 3 casos de cancelamento de biometria facial e 32 informações gerais. Dos 154 atendimentos feitos na entrega dos cartões Passe Fácil, 106 foram meia-passagem, 37 cartões Sênior, 2 cartões Especial e 9 pendências foram resolvidas.

Texto: Rosangela Gusmao

Fonte: Agência Belém/Foto: Semob