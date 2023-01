Ação itinerante realiza mais de 100 atendimentos de emissão do Passe Fácil

A Prefeitura de Belém, por meio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) realizou, na manhã deste sábado, 14, ação itinerante na escola municipal Satélite, no Coqueiro, com a emissão de meia-passagem (1ª e 2ª vias), cartões Sênior (1ª e 2ª vias), Especial (2ª via e agendamento para 1ª via), além de credencial de vaga para estacionamento (idoso e PCD). Durante o horário de 8 às 13 horas, foram realizados 102 atendimentos.

A ação no conjunto Satélite é um dos resultados das reuniões que têm sido realizadas com representantes dos moradores, na Semob, para discutir as ações e intervenções para a melhoria da mobilidade urbana na área. A prestação de serviços também faz parte das comemorações pelo aniversário da cidade de Belém, ocorrido no dia 12 de janeiro.

Coordenada pela Coordenadoria de Atendimento ao Usuário (Coau), com a parceria do Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo de Belém (Setransbel), a ação busca aproximar os serviços da Semob à comunidade. Os usuários do transporte coletivo por ônibus da área receberam muito bem essa iniciativa.

Iniciativa aprovada

Os irmãos Weshylley, 19 anos, e Wesley, 16 anos, souberam da ação pela internet e se apressaram a ir até a escola. Chegaram bem cedo, na expectativa de solicitar a 1ª via da meia-passagem. Os estudantes aprovaram a iniciativa. “Facilita a vida do morador, pois, buscamos o atendimento no próprio bairro”, pontuou Weshylley. “Aproveitamos a proximidade de casa”, completou Wesley, reforçando que com a meia-passagem vai ajudar bastante no orçamento da casa.

Dona Maria José de Brito Barros foi solicitar a 2ª via do cartão Sênior. Ela mora bem perto da escola e achou que foi uma boa oportunidade. “Muito excelente”.

“Maravilha. Ações como essa são bem-vindas”, comemorou a dona de casa Eliana Tavares, que aproveitou o sábado para solicitar a meia-passagem da filha Maria Eduarda. “Tenho duas filhas estudantes e com a meia-passagem já é uma economia, pois as duas pagam Inteira”, completou.

O marítimo José Haroldo Noronha Soares aproveitou para fazer dois atendimentos, a credencial para vaga de estacionamento para idoso e a 2ª via do cartão Sênior. “Muito boa a ação. Facilidade no atendimento, ótimo e rápido”, elogiou o marítimo. Segundo ele, a carteira do idoso caiu na água e desde então vem pagando passagem no ônibus, apesar dos 66 anos.

Atendimentos

Dos 102 atendimentos, grande maioria foi emissão de 1ª via da meia-passagem estudantil, com 39 pedidos. Foram solicitadas a emissão de 12 cartões Sênior (1ª e 2ª vias), sete agendamentos de 1ª via e três pedidos de 2ª via do cartão Especial, além nove solicitações de credencial para estacionamento (idoso e PCD), sete estudantes com documentação incompleta, sete casos de cancelamento de biometria facual e 18 pedidos de informações gerais.

Texto: Rosangela Gusmao

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom Semob