Ação marca o Dia Nacional de prevenção e Combate à Hipertensão Arterial

Para marcar o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, o Hospital Regional Público dos Caetés, em Capanema, realizou uma ação externa, onde foi ofertado serviços gratuitos para a população, que contou com aferição de pressão arterial, orientação e demonstração de alimentos ricos em sódio e açúcar, orientações sobre avaliação periódica da pressão arterial e orientações sobre cuidados com os rins.

De acordo com o médico e coordenador da Clínica Médica, Elcir Dias, a hipertensão arterial é um dos mais importantes fatores de risco para o desenvolvimento das doenças cardiovasculares, estando entre as principais causas do acidente vascular cerebral, também conhecido como AVC ou “derrame”, além do infarto agudo do miocárdio e doença renal crônica.

“Hoje, o Hospital Regional dos Caetés atua como referência no diagnóstico, tratamento e cuidados aos pacientes vítimas de AVC, sendo porta aberta em sua Urgência e Emergência médica para este tipo de patologia, estando a hipertensão arterial vinculada à principal causa de AVC evidenciada em seus atendimentos. A prevenção e o tratamento da hipertensão, de forma contínua, ampliam a qualidade e a expectativa de vida”, concluiu.

O HRPC oferece várias especialidades, entre elas, a cardiologia, com equipe multidisciplinar e suporte de áreas essenciais para o tratamento de cardiopatias.

A hipertensão é caracterizada pela elevação sustentada dos níveis de pressão arterial, acima de 140×90 mmHg (milímetro mercúrio), popularmente conhecida como 14/9. Entre seus principais sintomas estão a tontura, falta de ar, palpitações, dor de cabeça frequente e alteração na visão, entretanto, a hipertensão geralmente é silenciosa, sendo importante verificar regularmente a pressão arterial.

Atendimentos – Em 2022, a unidade hospitalar realizou uma média de 162 atendimentos por mês. Neste ano de 2023, a meta é atingir um atendimento mensal de 276 pacientes. Dentre os serviços oferecidos, o HRPC oferece consulta de cardiologia geral, pré-operatório e pediátrico, exame de mapa, holter, ecocardiograma e teste ergométrico.

Foto: Divulgação