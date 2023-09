Ação municipal incentiva a formação musical de crianças e adolescentes em Mosqueiro

A Agência Distrital de Mosqueiro, por meio do Departamento de Eventos e Turismo (Detur), está ofertando uma oficina de música para iniciantes reunindo crianças e adolescentes. As aulas teóricas iniciaram nesta quinta-feira, 28, e vão se estender por um período de três meses, sempre no auditório da Agência, na rua XV de Novembro, 664, no bairro da Vila.

Com a oficina, a Admos quer incentivar a prática musical no meio do público mais jovem, além de apoiar o talento dos instrutores musicais do distrito de Mosqueiro. Para Bruno Andrade, artista com formação musical no Instituto de Artes do Pará (IAP) e Serviço Social da Indústria (Sesi), a oficina é uma forma de colaborar diretamente com o potencial das crianças.

“Queremos agradecer a Agência Distrital por ter aberto as portas à realização dessa oficina, que é muito importante para a formação das crianças e adolescentes e considerando ainda que o uso da tecnologia pelas crianças é um recurso acessível e que vamos aproveitar bastante”, disse Bruno, instrutor que possui bastante experiência com aulas para crianças. “Eu já atuei em trabalhos com crianças em situação de vulnerabilidade social”, completou o músico.

Alegria – Para as crianças, a oficina vem aprimorar o talento e a vontade de aprender a tocar um instrumento de forma correta. A preferência da turma é por violão, flauta e teclados. A pequena Maria Fernanda, 10, já apresentou a ideia do uso de instrumentos artesanais de percussão.

“Eu posso fazer”, garantiu a estudante do 4º ano. E, ainda na primeira aula teórica, os alunos Kayo Luan de Paula, 10, e Emanuel Silva Andrade, 10, também gostaram da iniciativa. “Gostamos muito da primeira aula e vamos continuar porque gostamos de violão e flauta”, disseram.

Eventos – A oficina é uma iniciativa do Departamento de Turismo e Eventos da Agência Distrital de Mosqueiro. Segundo Rogener Peniche e Manoel Benites, da assessoria do Detur, a ideia da oficina é valorizar o talento das crianças na formação musical.

“Estamos abrindo a agência para a música, nesse primeiro período, mas a ideia é avançar para outros segmentos culturais futuramente”, diretor Rogener Peniche.

Musical – Em parceria com a Associação Comunitária Trupe de Brasília de Minas, a Agência Distrital também irá promover uma ação na Escola Municipal Maria Clemildes, na comunidade do Caruaru, zona rural de Mosqueiro, nesta sexta-feira, 29, e, no sábado, 30, com apresentação inédita em Belém do musical “Entre Dois Santos”, no coreto da Praça da Matriz, no centro da Vila, às 19h, com entrada gratuita.

A Associação Comunitária Trupe de Brasília de Minas foi fundada em 1999 e tem como foco a difusão da cultura do norte de Minas Gerais com atividades cênicas de formação, de mobilização identitárias e com colaborações artísticas para promover conscientização sobre a relevância da cultura popular. Já encenou dois espetáculos: “A Morte do Amadeu” e “O Caixeiro e a Flor”.

Texto: Selma Amaral

Fonte: Agência Belém/Foto: Agência Distrital de Mosqueiro