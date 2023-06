Ação na Justiça quer impedir shows de Roger Waters no Brasil

Nesta sexta-feira (9), o vice-presidente da Confederação Israelita do Brasil (CONIB), Ary Bergher, apresentou uma ação para que o cantor Roger Waters não entre no Brasil para fazer shows. As informações são do site O Antagonista.

A ação de Ary se deve ao fato de Waters ter usado um uniforme no estilo nazista durante uma apresentação na Alemanha, em maio.

O pedido de Bergher foi enviado ao ministro da Justiça, Flávio Dino.

Os shows do músico no Brasil devem acontecer entre outubro e novembro, em Brasília, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte e São Paulo.

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/Juanjo Martín