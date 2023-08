Ação na Praça Brasil marca o encerramento da Semana Mundial de Aleitamento Materno

Quem foi à Praça Brasil ontem, sábado, 26, encontrou uma programação completa voltada para o incentivo a amamentação. A ação fez parte do encerramento da Semana Mundial de Aleitamento Materno, dentro da campanha Agosto Dourado.

Com o tema “Apoie a amamentação: faça a diferença para pais e mães que trabalham”, a ação levou para a Praça Brasil estações para tirar as dúvidas sobre amamentação, exposição de fotografias, pinturas, dança circular, além de serviços de saúde e cidadania, amamentação e programação cultural.

A médica Gabriela Souza, que passeava na praça com sua filha, a pequena Isabela, de apenas 2 meses, aproveitou para participar da ação. Ela considera toda informação sobre amamentação importante.

INFORMAÇÃO É FUNDAMENTAL

“Ter essa orientação por parte do profissional é sempre muito importante para a população, em especial para as mulheres. O leite materno é o alimento mais completo para dar para as nossas crianças. Ter essa informação para saber como está a pega, os sinais de saciedade, se a criança está ganhando peso e saber se essa amamentação está sendo feita de forma correta é fundamental”, destaca Gabriela.

Ilza Maia, da Referencia Técnica em Saúde da Criança da Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) explicou que a ação na praça marca o encerramento de mais um ciclo do Agosto Dourado.

“Mas o trabalho vai continuar e as parcerias são importantes, porque juntos nós disseminamos a informação e, ao mesmo tempo, fazemos uma força-tarefa para o atendimento à população. Tudo porque a amamentação é muito importante tanto para a saúde da mãe quanto da criança. Nossa meta, segundo preconiza a OMS, é ter 50% das nossas crianças amamentadas”, ressalta Ilza.

O encerramento do Agosto Dourado foi uma ação conjunta entre a Sesma, a Secretaria Estadual de Saúde (Sespa), Hospitais Amigos da Criança, Fundação Santa Casa de Misericórdia, Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Ciac) e o Corpo de Bombeiros.

Imagem: Agência Belém