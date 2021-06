Ação oferta serviços gratuitos de saúde e emissão de documentos em Ananindeua, neste sábado

Haverá consultas, testes rápidos e vacinas contra H1N1, HPV e Tríplice Viral.

Neste sábado (12), moradores de Ananindeua, na região metropolitana de Belém, recebem ação de saúde com diversos serviços gratuitos de 8h às 12h, na Escola Antônio Teixeira Gueiros.

A ação, promovida pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde do Pará (Sespa), disponibiliza triagem de enfermagem e médicos Clínicos, Pediatras, Ginecologistas e Saúde Bucal; testes rápidos de Sífilis, Hepatite B e C, Infecção Sexualmente Transmissível e Covid-19; vacinas contra H1N1, HPV e Tríplice Viral (Sarampo).

Haverá também, emissão de carteira para pessoas portadoras de deficiência; castração de pets que já realizaram o cadastramento; palestras educativas de prevenção a Covid-19 e saúde bucal e, distribuição de kits de saúde bucal.

Para poderem participar, os moradores terão que levar documentos como: Carteira de Identidade, CPF ou cartão do SUS e comprovante de residência.

Serviço

A Ação de Saúde será realizada na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Antônio Teixeira Gueiros, localizada na Av. Zacarias de Assunção (próximo da Arena Distrito), de 8h às 12h.

Fonte : G1