Ação promovida pela Equatorial beneficiará até 100 moradores com a troca de geladeiras

Moradores do Residencial Viver Melhor em Marituba, poderão participar do sorteio promovido pela Equatorial, que irá disponibilizar a troca de 100 geladeiras velhas por novas.

Os refrigeradores oferecidos nas ações da distribuidora, economizam até 40% de energia comparados a refrigeradores antigos e possuem Selo A de Eficiência Energética. As inscrições para o Sorteio poderão ser feitas entre os dias 4 e 7 de abril, na parte da manhã de 8h a 12h, e pela parte da tarde, de 14 as 17h. Será indispensável que os participantes adimplentes morem no Residencial e estejam devidamente cadastrados na Tarifa social de Energia Elétrica.



As equipes responsáveis estarão presentes na Igreja Assembléia de Deus – Templo Bella Citta, localizado no Residencial Viver Melhor Marituba.

O Coordenador do E+ comunidade da Equatorial Pará, Cleiton Soares, fala sobre o objetivo e a importância da ação para a empresa: “Pra nós da Equatorial Pará, é muito importante a realização dessas ações em comunidades, pois o objetivo do projeto é se aproximar cada vez mais da comunidade, levando serviços aos nossos clientes, serviços esses que reduzem o seu consumo de energia”.



O sorteio das irá acontecer na próxima sexta (8), às 10 da manhã, na quadra de esportes do Residencial Viver melhor em Marituba, já a entrega dos prêmios aos contemplados, será no dia 9 de abril, às 9 da manhã. A responsabilidade da troca e transporte dos objetos, fica sob a responsabilidade do participante. Soares comenta sobre a programação das ações: “Nas ações são oferecidos os cadastros na tarifa social, que dependendo do consumo do cliente, ele pode obter uma redução de até 65% na sua conta de energia, a troca de lâmpadas incandescentes ou florescente de bocal por lâmpada de LED que são muito mais econômicas e a troca de geladeiras”. Além do que é citado pelo diretor, em todas as ações serão concedidas facilidades de negociação de dívidas, que podem ser quitadas à vista ou a prazo.



A ação também inclui programação no shopping metrópole, em Ananindeua, no período de 4 a 11 de abril, de 12h ás 17h, exceto aos sábados, que a programação irá até as 16h. Para o acesso a qualquer um dos serviços, o cliente deve apresentar RG, CPF do titular da conta, além de estar em dia com a última conta de energia. Já para os interessados em se cadastrar na tarifa social, é necessário que esteja em mãos o Número de Inscrição Social (NIS) atualizado ou o BPC, além dos documentos pessoais.

Redação: Paola Queiroz

Informações: Comunicação Equatorial

Fotos: Pedro Soares