Ação “Protetor Parceiro” promove vacinas e doações de animais domésticos em Belém

O Hospital Veterinário de Belém Dr. Vahia em parceria com a Secretaria Municipal De Saúde (Sesma), Divisão Especializada Em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa), Universidade da Amazônia (unama) e empresas representantes de produtos veterinários, estão promovendo uma ação que irar acontecer neste sábado (11) no estacionamento do hospital veterinário de Belém das 8h às 12.

A ação “Protetor Parceiro” foca no fortalecimento da prática de proteção e bem-estar animal no município de Belém, além de aproximar os laços efetivos com os protetores de animais cadastrados no hospital, na qual possui um projeto viltado para o atendimento de cuidadores e animais que estão responsáveis.

Os serviços que serão oferecidos nesse sábado são vacinação antirrábica, doação de ração, bazar solidário e chipagem de cães e gatos. Haverá adoção também de animais domésticos dos protetores parceiros.

Foto: Charles de Moura/PMSJC