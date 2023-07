Ação rápida da Polícia Civil resulta em apreensão de 17 kg de skank em Marituba

Com intenso trabalho de inteligência da Polícia Civil do Pará foi possível apreender, no domingo (16), cerca de 17 kg de droga, conhecida por Skank. A droga estava enxertada na lataria de um veículo de passeio, oriundo da cidade de Manaus, no estado do Amazonas (AM).

Equipes da Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc), vinculadas à Diretoria de Polícia Especializada (DPE), interceptaram o momento que o veículo estava sendo colocado em um caminhão do tipo cegonha para ser transportado até a cidade de Fortaleza, no estado do Ceará (CE).

Segundo o delegado-geral, Walter Resende, as investigações apontam que a grande quantidade da droga é de propriedade de um grupo criminoso.

“Nossa força-tarefa é integrada e composta, diariamente, por inúmeros agentes da Polícia Civil, além da participação de outros órgãos que compõem o sistema de Segurança Pública do Estado. Por meio de nossas ações, conseguimos retirar de circulação grande quantidade de entorpecentes, o que caracteriza um notável prejuízo financeiro às organizações”, disse o gestor.

Durante a averiguação com o uso de equipamentos especializados, foi possível identificar que os 17 tabletes de erva prensada semelhantes a maconha do tipo skank estavam escondidos no interior das laterais das portas, porta-malas, pedais e para-choque do veículo.

De acordo com o titular da Denarc, delegado Fausto Bulcão, as investigações prosseguem no intuito de identificar e responsabilizar na totalidade os envolvidos na transação ilícita.

“A Denarc desenvolve um trabalho de identificação de rotas de tráfico de drogas. Durante esses meses, pudemos constatar que uma das principais rotas para o escoamento do skank tem sido Manaus, passando por Belém, com destino a Fortaleza. Nesta rota são utilizadas várias formas de transporte, a principal delas é a ocultação da droga na lataria de veículos que são enviados sem condutor via transportadoras, através de caminhões cegonhas. O trabalho investigativo e de inteligência da DENARC têm se debruçado na identificação dos grupos criminosos que utilizam esse modus operandi, identificar as remessas para realizar as apreensões e colher elementos de materialidade que possam levar à responsabilização dos envolvidos, finalizou.

