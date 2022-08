Ação Social da Prefeitura de Belém realiza 675 atendimentos no bairro Parque Verde

Angélica de Lima saiu de casa para cortar o cabelo e a vizinha dela, a dona de casa Maria Madalena Pamplona precisava fazer o cadastro no CadÚnico. Amigas há anos, as duas moradoras do bairro Parque Verde tiveram a oportunidade de ter acesso a esses e muitos outros serviços na ação cidadã promovida pela Prefeitura de Belém.

“Tô achando muito bom. Tem muita coisa pra fazer. Cheguei cedo pra cortar o cabelo, agora vou tentar pegar uma ficha pra ser atendida pelo oculista”, conta Angelica de Lima.

Executada pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), ao todo, foram 675 atendimentos realizados durante a ação solidária, realizada das 8h às 12h deste sábado, 13, na Paróquia Natividade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Centenas de pessoas lotaram o salão paroquial durante o período da ação, que bateu o recorde de público.

“Eu trabalho como voluntária na limpeza da paróquia. Moro aqui pertinho. É muito bom ter um evento desse no bairro. Dá pra resolver as coisas, encontrar o povo”, diz Maria Madalena.

Ronaldo Martins é um dos coordenadores da Paróquia da Igreja Natividade e explica que a igreja já é o ponto de encontro do bairro. Além das habituais missas, a igreja também é palco de festas como a Paixão de Cristo e o Festival do Açaí, por exemplo.

“Aqui é o nosso quintal, entende? Se fizer outro, vai dar cheio assim. O bairro é carente por esses serviços. Muitas vezes as pessoas deixam de ir atrás dos seus direitos, pela distância. Mas vai lotar porque a gente gosta de tá aqui”, afirma Martins.

Atendimento – A ação contou com o apoio das secretarias municipais de Saúde (Sesma), e de Economia (Secon) e Fundação Papa João XXIII (Funpapa). Além da parceria da Polícia Civil, Secretaria Estadual de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster), Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Belém (Setransbel) e da Paróquia Natividade de Nosso Senhor Jesus Cristo.

Dos 108 serviços prestados aos usuários de ônibus, 28 foram solicitadas a emissão de carteira de meia-passagem (1ª e 2ª vias), 13 cartões Sênior (1ª e 2ª vias) e 10 Agendamentos Especial, uma 2ª via Especial e quatro credenciamentos de estacionamento para Idoso e PcD. Mas, ainda foram registrados 22 casos de cancelamento de biometria facial e 30 pessoas que solicitaram informações gerais.

Na ação foram contabilizadas também solicitações de 100 Registros Gerais (RG), 50 atendimentos de Certidão de Nascimento, 40 atendimentos no CadÚnico e 21 Carteiras de Trabalho Digital.

Ao todo, foram 150 vacinas aplicadas contra sarampo, covid-19 e gripe. Além de 21 testes rápidos de Infecções Sexualmente Transmissíveis (HIV, Sífilis e Hepatite B e C), 51 testes de detecção de malária e doença de chagas e orientações sobre as doenças.

O número exato de 50 pessoas passaram pela barraca que abrigava os estandes das campanhas educativas da Secretaria de Saúde 50 pessoas. Muitas aproveitaram para receber orientação odontológica (30), atendimentos oftalmológicos (20 ), atendimentos na massoterapia (18 ) e cortar o cabelo (16).

Texto: Leonardo Fernandes

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom/Semob