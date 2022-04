Ação social do PERNOT irá oferecer serviços gratuitos neste domingo (10)

Ação social será realizada pelo Programa Escrevendo e Reescrevendo Nossa História (PERNOH), que atua na inserção e reinserção de pessoas em situação de vulnerabilidade social.

O programa que é resultado da parceria entre o Ministério Público do Trabalho (MPT PA-AP), Tribunal de Justiça do PARÁ (TJPA), articuladores do projeto e Tribunal Regional Eleitoral (TRE do Pará), já beneficiou mais de 15 mil pessoas em cinco anos de atuação, e irá realizar mais uma ação social, que acontecerá no próximo domingo (10), na sede da PERNOT, localizado na Rua Oliveira Belo, N° 515, no bairro do Umarizal, em Belém.

O evento que acontecerá de 8h às 12h, irá oferecer serviços a população como a emissão de primeira e segunda via do título eleitoral, mudança no local de votação, atualização dos dados pessoais, solicitação de sessão com acessibilidade e regularização da situação eleitoral. Além desses serviços, a comunidade também terá acesso outros serviços, como o atendimento técnico e jurídico, expedição de documentos oficiais como o RG, certidão de nascimento, além de palestras e apresentações culturais.

A PERNOH também oferece cursos profissionalizantes gratuitos, com oportunidade de inserção do cidadão no mercado de trabalho.

Redação: Paola Queiroz

Info.: Ascom MPT

Foto: Divulgação MPT