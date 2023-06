Ação social oferece serviços gratuitos para a comunidade em Canaã dos Carajás

Após um semestre com eventos como oficinas e atividades educativas e interativas, a Horizonte Minerals conclui as ações do Programa de Educação Ambiental (PEA) com uma ação social, que será realizada no dia 17 de junho, em parceria com Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás, 16º Grupamento Bombeiro Militar e Agência Canaã, no sudeste do Pará. Na ocasião, serão ofertados serviços gratuitos à comunidade e a programação, além de gincana ambiental voltada a crianças e adolescentes para abordar o tratamento de resíduos sólidos.

A ação vai oferecer teste rápido de HIV, Sífilis e Hepatite B e C; aplicação de vacinas de prevenção à Covid, Gripe, atualização e outras; e orientação e entrega de kits odontológicos. A programação inclui também palestras de combate e prevenção de queimadas, que acontecem com mais frequência nessa época do ano. Também haverá distribuição de lanche, feijoada da comunidade, apresentações artísticas e recreação para as crianças.

O evento é uma parceria da Horizonte Minerals com a Prefeitura Municipal de Canaã, por meio das Secretarias Municipais do Meio Ambiente e de Saúde, além do 16º Grupamento do Corpo de Bombeiros Militar, Agência Canaã e parceiros da comunidade. A Ação Social acontece no Espaço Recreativo Pé do Morro, das 8h às 15h.

Segundo o gerente de Relacionamento com Comunidades da Horizonte Minerals, Nildo Frasão, a parceria com o município simboliza a integração da empresa com a comunidade local em que vai desenvolver o Projeto Vermelho de Níquel e Cobalto, atualmente em fase de licenciamento ambiental. “É uma soma de forças entre nós, moradores e poder público para buscar e apresentar soluções sustentáveis de convivência, sempre colocando o meio ambiente em primeiro lugar”, afirma.

Como parte da programação do PEA, a Horizonte Minerals também realiza Diálogos de Segurança Interativos, os chamados DDS, com a participação de funcionários diretos e de empresas terceirizadas. Para encerrar o semestre, o tema abordado é o tratamento adequado de resíduos sólidos.

Totalmente gratuitas, as atividades do Programa englobam ações educativas e interativas com metodologia adequada para os públicos-alvo: mulheres e crianças do Acampamento Serra Dourada e colaboradores.

O PEA é executado pela UPbio Consultoria Ambiental, formada por uma equipe multidisciplinar de gestores ambientais, pedagogos e tecnólogos em Meio Ambiente. Realizadas desde janeiro, as atividades do semestre incluíram oficinas de pintura em tecido; confecção de biojóias; produção de aromatizantes ecológicos e geleias de frutas. As crianças e adolescentes também participaram de ações feitas especialmente para essa faixa etária, com jogos sobre prevenção de acidentes domésticos; teatro de fantoche sobre combate à incêndios e o Dia Mundial do Meio Ambiente.

Imagem: Divulgação