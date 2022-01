Ação solidaria busca ajudar mulheres em tratamento contra o câncer no Hospital Barros Barreto

O projeto Costurando Sonhos em parceria com a Coordenadoria da Mulher de Belém (COMBEL) prefeitura de Belém, realizará a campanha ” Para Além do Outubro Rosa” no Hospital Barros Barreto.

500 lenços criados pela artista plástica LuWa, personalizado com cores que representam cada estação do ano, confeccionados pela grife ” Costurando sonhos Brasil”, que será entregue as mulheres que fazem tratamento contra o câncer no hospital Barros Barreto.

De acordo com o coordenador Renato Rosas, a ação marca o inicio do trabalho que será desenvolvido em outros hospitais junto com as costureiras da comunidade do bairro do Jurunas, na qual será lançados produtos como; EcoBag, Sachê aromático, chaveiros de retalhos, tiaras, sapato de pano, ou seja, essa ação vai dá o pontapé inicial para o empreendedorismo na comunidade através do Projeto Costurando Sonhos, por meio da OCAS em parceria com G10 Favelas.

No evento estará presente médicos referencias neste tratamento e toda equipe UNACON/HUJBB do Hospital Barros Barreto, além de autoridades da prefeitura e coordenadores regionais do bloco de líderes empreendedores G10 Favelas no estado do Pará, dentre ele Renato Rosas e Helen Jacqueiline.

Evento: “Para além do Outubro Rosa”

Data do evento: Dia 18/01 às 13H

Local: Hospital Barros Barreto

*Sugestão de entrevistado: Renato Rosas – Coordenador do OCAS – (91) 981300276

* Assessor de imprensa: Vitor Moraes (91) 984712738

Foto: OCAS – Organização comunitária de assistência Social