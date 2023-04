Ação sustentável promove troca de garrafas PET por mudas de plantas em Juruti (PA)

Trocar garrafas pet por mudas de plantas de árvores frutíferas ou ornamentais. Este foi o objetivo da ação sustentável desenvolvida em Juruti, no oeste do Pará, na quarta-feira, 05. O evento reuniu a comunidade na Praça da República, centro da cidade, onde mais de 1.700 mudas foram distribuídas e o material plástico arrecadado foi repassado para a Cooperativa de Catadores de Juruti (Catajur).



A atividade, que fez parte da programação de aniversário do município que completa 140 anos, foi promovida pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em parceria com a mineradora Alcoa e a Catajur.



Para Denuza Soares, que integra a cooperativa, a iniciativa foi aprovada, uma vez que foi a oportunidade ideal para obter novas plantas para sua residência. “É uma parceria muito boa que nos apoia nessa caminhada, que pretendemos aprimorar cada vez mais. Para mim é muito importante cultivar plantas e proteger a natureza que vem fazer parte do nosso meio ambiente. Tenho minhas plantinhas em casa e vejo o cultivo delas como uma forma de amor”, ressalta.

De acordo com a secretária municipal de meio ambiente, a troca de garrafas por mudas visa o incentivo do plantio ampliando a cobertura verde do município, além de contribuir com a retirada de resíduos sólidos do meio ambiente para que tenham a destinação adequada. “A gente busca nessas ações, a arrecadação de materiais recicláveis e promover a doação e plantio de mudas, o que favorece um ambiente mais sadio para todo mundo e tivemos ampla participação da comunidade, onde 1700 mudas foram doadas rapidamente”, destaca Nayme Lopes.



Para a educadora ambiental da Alcoa, Sabrina Batista, o objetivo é incentivar o plantio de mudas para que as famílias possam cultivá-las em suas casas ou sítios, fomentando o cuidado com o meio ambiente. A ação foca principalmente em árvores ornamentais e frutíferas em parceria com o poder público.



“As mudas são fruto do trabalho realizado por comunidades cadastradas que nos fornecem as mudas frutíferas, ornamentais e florestais. Recebemos essas mudas destinadas para as nossas áreas de reabilitação e para essas ações junto à comunidade como forma de fomento a preservação”, enfatiza Sabrina.



Uma das beneficiadas pela ação foi Nelma Bentes. As mudas recebidas por ela serão destinadas para sua casa na cidade como também para o seu sítio, que fica localizado na região do Jará. “Gosto muito de plantas e algumas delas a gente não consegue comprar ou ter acesso. Tenho bastante em casa e preciso de plantas também, principalmente frutíferas para reflorestar. Agradeço a oportunidade e sempre que tiver esse tipo de ações eu pretendo participar e dar apoio.”

