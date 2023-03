Acará promove capacitação entre seus pedagogos com tema ‘Xadrez, ginástica da mente’

A Secretaria Municipal de Educação de Acará irá promover uma capacitação, com a temática “Xadrez, a ginástica da mente”, aos professores de matemática e pedagogos da Rede Municipal de Ensino que atuam com a modalidade da Educação de Jovens e Adultos – EJA. A formação acontece nos dias 30 e 31 de março, para um público de aproximadamente 50 servidores, incluindo professores e coordenação pedagógica.

O projeto piloto com a implementação do jogo acontece, inicialmente, nas Escolas Núcleos da Rede, localizadas no campo e, na Escola Centro da EJA, localizada na Região da cidade.

Para a realização da palestra/oficina, o município irá contar com a presença do senhor Ubiratan Júnior, técnico da delegação paraense de xadrez (JEBS), vic presidente da Fepaxe, campeão da superliga universitária.

O palestrante foi selecionado para ministrar a capacitação devido seu vasto currículo na área de conhecimento e prática da modalidade de xadrez.

Imagem: Divulgação