Acerto de contas: duas mortes em rotina de crimes no interior do Pará

Uma disputa entre traficantes de drogas por pontos de vendas de entorpecentes está sendo apontada pela Polícia Civil como a motivação do assassinato de José Ribeiro dos Santos, de 45 anos, na tarde de ontem (16), no centro comercial de Canaã dos Carajás, no sudeste paraense.

Ele foi assassinado perto de um posto de combustíveis por dois homens, um dos quais, identificado como Jhonatan dos Santos Soares, foi preso em flagrante por um policial que passava na hora e viu o crime. O outro assassino conseguiu fugir.

O homicídio ocorreu por volta das 13 horas do domingo, em uma movimentada rua do centro da cidade, onde o corpo da vítima ficou estirado até a chegada dos peritos do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves. Ao lado do corpo, que estava de capacete, foi encontrada uma pistola niquelada de cabo preto, que o homem provavelmente sacou para reagir, mas não teve tempo, porque os atiradores foram mais rápidos.

De acordo com as investigações, a dupla saiu da Vila Canadá, área rural da cidade vizinha, Água Azul do Norte, com a missão de executar o rival. O assassinato teria ocorrido por disputa por pontos de tráfico de entorpecentes na cidade do minério. José Ribeiro caminhava perto de um posto de combustíveis quando os executores se aproximaram e efetuaram vários disparos de pistola. A vítima morreu na hora.

Enquanto a dupla tentava fugir, um policial à paisana que passava pelo local no momento do crime conseguiu imobilizar Jhonatan Soares, que foi autuado em flagrante por homicídio na Delegacia da Polícia Civil local.

Jovem executado a tiros

Em Novo Repartimento, na Região do Lago de Tucuruí, também no sudeste paraense, o jovem Welk Marques Morais, de 22 anos, foi executado com vários tiros por dois homens que estavam em uma motocicleta Honda Pop, na noite de domingo (16), no bairro Vila Tucuruí. Os criminosos estão foragidos. A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar o homicídio.

O irmão do jovem assassinado, Dhemeson Marques Morais, compareceu na Delegacia de Polícia Civil da cidade para registrar a ocorrência. Segundo ele, o crime ocorreu por volta de 21h de domingo. Segundo as primeiras informações apuradas no local do crime, a dupla chegou na casa do rapaz, na rua Palmares, e chamou por ele. Os três conversaram por alguns minutos na frente da residência e, num determinado momento, tiros foram disparados contra o rapaz, que morreu no local. Em seguida, a dupla fugiu.

Equipes policiais compareceram à cena do crime para iniciar as investigações e até agora nenhum suspeito foi identificado.

Fonte: Ver-o-Fato / Por: Paulo Jordão