ACIA promove confraternização para fortalecer laços entre associados

Na noite da última terça-feira (19), a Associação Empresarial de Ananindeua (ACIA) realizou uma confraternização com todos os seus associados no Espaço Ôchalé, localizado no bairro do Coqueiro, em Ananindeua.

O evento contou com a presença de empresários de diversos segmentos da economia local. A presidente da ACIA, Ivelane Neves, ressaltou a importância da confraternização para fortalecer os laços de amizade e parceria entre os associados.

“Hoje é uma noite muito especial, é um momento de agradecer de celebrar. Tivemos um ano de 2023 com muito desafio, finalizando esse ano com essa confraternização, é a ACIA valorizando as empresas de Ananindeua, fomentando a economia do nosso município”, disse Ivelane.

Cantora Carol Ferreira

Os empresários que se fizeram presente nessa noite incrível, tiveram a oportunidade de apreciar um cardápio delicioso e todo especial, além também de apreciar uma bela apresentação da talentosa Carol Ferreira.

Sérgio Pery, coordenador da Unama, estava presente na confraternização, e aproveitou a ocasião para falar sobre a importância de celebrar as conquistas e fortalecer os laços de união.

“A confraternização promovida pela ACIA foi um momento importante de união entre empresários e empreendedores. Além de fortalecer as relações comerciais, o evento também promoveu a fraternidade entre pessoas que estão dispostas a servir os outros com dedicação e excelência. Afinal, empreender não é apenas sobre ganhar dinheiro, mas também sobre causar bem-estar e realizar sonhos. Foi uma oportunidade de conhecer mais associados em um ambiente agradável, aconchegante e sofisticado.”

A empresária Cristina Fonseca Marques, que nunca tinha participados dos eventos promovido pela Acia, se sente animada para os próximos encontros. “Está confraternização, foi um evento maravilhoso, que proporcionou um ótimo network para os empresários. Foi uma oportunidade de conhecer pessoas novas, fazer contatos, trocar experiências e aprender com outros empreendedores. Para mim, que não tenho o hábito de participar de eventos como esse, foi muito gratificante. Fiquei animada de ter conhecido pessoas novas e quero participar mais vezes, dos eventos da ACIA no próximo ano”, finalizou.

Sobre a ACIA

A Associação Empresarial de Ananindeua (ACIA) tem a missão de representar a classe empresarial do município e defender os interesses de seus associados. Para isso, a ACIA oferece informações e serviços, representa e defende os interesses empresariais, e fortalece o associativismo por meio da formação de Conselhos, Câmaras e Núcleos.

Jornalista: Marina Moreira