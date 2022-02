Acidente com caminhão de dendê deixa vítima fatal em Tomé-Açu

Foi na madrugada desta terça-feira (01) quando populares presenciaram um caminhão da cor amarelo carregado de dendê tombado e atravessado no meio da PA-256 em Quatro Bocas distrito de Tomé-Açu sentido a Vila Nova.

As pessoas que estavam no local acionaram a polícia militar e tentaram de alguma forma identificar os dois ocupantes que estavam no caminhão. Até o momento não sabemos a causa desse acidente, o resgate das vítimas estava sendo feito pela manhã e as autoridades responsáveis tentando liberar a via por conta do acidente.

Fonte: Giro Tomé-Açu Notícias