Acidente com caminhão na Transamazônica deixa um morto e dois feridos

Um caminhão que transportava galões de água caiu em uma ribanceira na BR-230, próximo à cidade de Rurópolis, o sudoeste do Estado. O acidente ocorreu no fim da tarde da segunda-feira (19) e fez três vítimas: o motorista e dois ajudantes – um deles, identificado apenas pelo prenome de Wesley, 19 anos, teve morte instantânea. Os outros dois sofreram escoriações leves.

De acordo com testemunhas, chovia bastante na hora do acidente e a pista estava lisa. O veículo seguia com destino à Itaituba, carregado com galões de água mineral da empresa Clarágua, com sede em Uruará. O condutor teria perdido o controle da direção e saído da estrada, descendo uma ribanceira em marcha ré. Somente após bater em algumas árvores no perímetro conhecido como “Ladeira sabão”, há cerca de 20 quilômetros de Rurópolis, foi que o caminhão parou.

O jovem morreu no local do acidente. O corpo ficou preso nas ferragens até a chegada do Corpo de Bombeiros já na manhã da terça-feira (20). Os militares utilizaram uma retroescavadeira para içar o caminhão e retirar o corpo de Wesley, que morava na Vila Os Migrantes, km 175-norte.

Fonte: O Liberal

Com informações do portal Debate Carajás