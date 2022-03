Acidente com micro-ônibus deixa uma pessoa morta na rota Santarém-Uruará, na BR-163 em Belterra

Na quarta-feira (9), por volta das 6h, aconteceu um acidente envolvendo um micro-ônibus que fazia a rota Santarém-Uruará, na BR-163 em Belterra, no oeste do Pará, resultando na morte de uma pessoa e deixando várias feridas.

O veículo capotou e uma idosa acabou morrendo. Já as outras vítimas foram socorridas ainda no local e depois levadas para o hospital municipal de Belterra.

Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Santarém e de Belterra participaram do resgaste às vítimas, além de militares do Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária Federal.

Outras pessoas que estavam no veículo não quiseram receber atendimento, porém apresentavam grande abalo emocional, devido o trauma vivido no acidente.

