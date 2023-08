Acidente com ônibus que levava torcedores do Corinthians mata 7

Um ônibus que levava torcedores do Corinthians capotou, na madrugada deste domingo (20), na altura do quilômetro 520 da Rodovia Fernão Dias, em Igarapé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, deixando sete mortos. O veículo seguia para São Paulo após voltar de uma partida que o time paulista disputou contra o Cruzeiro, neste sábado (19), pelo Campeonato Brasileiro.

De acordo com o portal G1, torcedores que estavam no ônibus disseram que o motorista gritou que o veículo estava sem freios. Segundo informações preliminares repassadas pelo Corpo de Bombeiros, além dos sete óbitos, outras dez pessoas ficaram presas às ferragens. No total, 43 pessoas estavam no ônibus.

A Arteris Fernão Dias, concessionária que administra o trecho onde o acidente aconteceu, informou que o motorista do ônibus perdeu o controle do veículo quando entrou em uma curva da rodovia, bateu contra um talude e capotou em seguida. A concessionária disse, em nota, que atuou no atendimento à ocorrência com o envio de viaturas e mais de 20 colaboradores.

Viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) também trabalham para socorrer as vítimas. O helicóptero Pégasus, da Polícia Militar (PM), levou uma vítima com várias fraturas para o Hospital de Pronto Socorro João XXIII e, o helicóptero Arcanjo, do Corpo de Bombeiros, também deu apoio no local.

