Acidente de Marília Mendonça é associado com cena da morte da Madeleine em Pantanal

O público crescente da mais nova novela das 21 horas, Pantanal, relembrou do acidente envolvendo a cantora Marília Mendonça, ao assistir a morte da personagem Madeleine, vivida pela atriz Karine Telles. Inclusive, a cena dividiu opiniões, já que alguns telespectadores acharam que o desfecho da mãe do protagonista Joventino remetia à perda de uma pessoa muito querida e prestigiada pelo Brasil, que ainda estava muito recente.

Afinal, faz apenas 6 meses desde o seu falecimento, e coincidentemente neste domingo (22), seus fãs subiram a hashtag #MariliaDay para celebrar o dia do seu aniversário, mas a data do seu nascimento em si só é comemorada em julho, daqui a dois meses

A repercussão foi tanta que o nome da Rainha da Sofrência entrou novamente nos trendigs topics do Twitter. Na cena, Madeleine tem flashbacks da sua vida inteira durante a queda do avião e imaginar que Marília tenha passado o mesmo deixou muitos internautas emocionados.

“Essa cena da morte da Madeleine me fez na hora lembrar da Marília Mendonça. Veio uma vontade enorme de chorar“, confessou uma pessoa; “A Globo poderia ter dó e pelo menos pegar um pouquinho mais leve”, opinou outra; “A cena da Madeleine imaginando a retrospectiva da vida dela me pegou, só me fez lembrar da Marília Mendonça“, declarou mais uma.

Esta cena já existia na versão original da novela. Embora alguns comentários contrários e emocionados, alguns elogiaram o realismo da sequência, assim como a atuação da atriz conhecida pelo seu vasto trabalho no cinema nacional, como em longas “Que Horas Ela Volta?” e o mais recente “Bacurau”.

“Meu Deus, a morte da personagem Madeleine, só me veio à cabeça a Marília Mendonça. Quem mais teve essa impressão? Fiquei chocado, e ao mesmo tempo orgulhoso de assistir essa cena, tão triste e realista. Parabéns a toda produção por trás desse trabalho magnífico“, elogiou um.

No entanto, ainda houve quem achasse que o destino da esposa do Zé Leoncio deveria ter ido em um caminho diferente do original de 1990: “A cena da queda do avião me deu uma angústia gigantesca. Gatilho pelas tragédias de Marília Mendonça e Gabriel Diniz. Acho um grande erro o [diretor da novela Bruno] Luperi ter mantido a morte no remake, Madeleine tinha bastante para explorar, espaço para se desenvolver como ser humano“, avaliou um

Fonte: R7/Foto Destaque: Madeleine, vivida por Karine Telles; Marília Mendonça. Reprodução: Divulgação.