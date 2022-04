Acidente de trânsito deixa feridos e causa engarrafamento no Pará

Na noite da quarta-feira (6), aconteceu um acidente que causou engarrafamento na altura do Km 3, da rodovia BR-316, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém, capital do estado do Pará.

De acordo com informações, o acidente ocorreu entre um micro-ônibus, uma Van e dois carros de passeio, próximo ao Hospital Metropolitano de Urgência, no sentido de quem vai para Belém.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e compareceu no local, onde prestou atendimento às vítimas. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos feridos.

Fonte: Portal Debate, com Roma News