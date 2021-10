Acidente de trânsito faz mais uma vítima em Santarém

Uma carreta atropelou um casal que trafegava em uma motocicleta, na manhã desta quarta-feira (27) no cruzamento da avenida Moaçara com a rodovia Curuá-Una, no bairro São José Operário, em Santarém, no oeste do Pará.

A carreta atingiu a motocicleta ao manobrar para acessar a avenida Moaçara. A mulher morreu na hora e o marido dela, que pilotava a motocicleta, foi levado em estado grave para o Pronto Socorro Municipal.

O motorista, que seguiria viagem para Minas Gerais, foi detido por populares até a chegada da polícia.

Créditos: Bena Santana

Fonte: O Estado Net