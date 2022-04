Acidente de trânsito mata mulher em Ananindeua

O acidente ocorreu na manhã desta segunda-feira (4), no conjunto do Paar, em Ananindeua, região metropolitana de Belém. A vítima que veio a falecer ainda no local é Marcia Cristina Corrêa Silva de 37 anos.

Imagens do acidente que ocorreu na avenida Rio Amazonas, próximo à rua Tucuruí, circularam na internet e em grupos de mensagens e mostra a presença de muitos curiosos no local. A perícia foi feita e a polícia científica do Pará foi acionada para fazer a remoção do corpo.

Ainda não há confirmações sobre como o acidente ocorreu, mas segundo informações de autoridades que prestaram atendimento no local, a vítima se desequilibrou e caiu batendo a cabeça, após uma ultrapassagem proibida do condutor da motocicleta, que avançou a via preferencial após tentar desviar de um caminhão.

Texto: Paola Queiroz

Imagem: Reprodução Internet