Acidente deixa uma pessoa morta e outra ferida na PA-150, em Tailândia

Um rapaz de 23 anos morreu na colisão

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida após um grave acidente envolvendo duas motocicletas no início da madrugada desta sexta-feira (27) em Tailândia, município do nordeste do Pará. Ilo Carvalho, um jovem de 23 anos, morreu no local do acidente, enquanto o piloto do outro veículo, identificado como Vagner Rodrigues da Costa, segue internado. (Reprodução: Redes Sociais)

Segundo a 6ª Companhia Independente de Polícia Militar (6ª CIPM), o acidente ocorreu na rodovia PA-150, em frente à Praça do Povo, por volta de 1h desta sexta-feira. Após a colisão, Ilo morreu quase que instantaneamente, enquanto Vagner foi socorrido com uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192). Ele foi levado ao Hospital Geral de Tailândia (HGT), e não foram divulgadas informações de seu estado de saúde. O Grupamento Bombeiro Militar (GMB) também atendeu a ocorrência, e foi ele quem atestou a morte de Ilo.

O acidente foi comunicado à Polícia Civil para realizar os procedimentos cabíveis, e a guarnição da PM permaneceu no local até a chegada da equipe de remoção do Núcleo Avançado de Abaetetuba do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, às 3h. Nas redes sociais, muitas pessoas lamentaram a morte de Ilo,.

Fonte Amazônia