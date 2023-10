Acidente dentro de um globo da morte fere motociclistas em circo

Uma apresentação com motocicletas dentro de um globo da morte quase terminou em tragédia no Circo Mundo Mágico, localizado em Itumbiara, sul de Goiás. Durante o show realizado no último sábado (30), uma das motocicletas apresentou falha, colidindo com todas as outras.

O momento do acidente foi registrado em vídeo e postado nas redes sociais. Logo após a colisão, os motociclistas foram levados ao hospital.

Globo da Morte; Três pilotos ficaram feridos em acidente durante apresentação em Itumbiara (GO).

De acordo com as informações iniciais os pilotos passam bem. vídeo rede social.#atilalemos #itabira #itabiramg pic.twitter.com/haTk15FEOP — Átila Lemos (@atilalemos10) October 1, 2023

Apesar do susto, eles tiveram apenas ferimentos leves. Um deles teve que levar quatro pontos no cotovelo, mas todos passam bem.

Segundo informações divulgadas pelo circo, o acidente foi causado pela quebra da balança de uma das motos. Os espetáculos foram retomados na noite deste domingo (1°).

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução / Twitter