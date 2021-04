Acidente entre ambulância e moto deixa um morto e dois feridos em São João de Pirabas, no Pará

Colisão ocorreu na localidade Parada Miriti.

Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas, nesta segunda-feira (26), em um acidente envolvendo uma ambulância e uma motocicleta na localidade Parada Miriti, em São João de Pirabas, nordeste do Pará.

A ambulância tinha como destino Belém para buscar um paciente. O motorista do veículo não ficou ferido.

Uma das vítimas que estava na moto, identificada como Gerson Martins da Fonseca, morreu no local do acidente. As outras duas vítimas tiveram ferimentos e foram socorridas. Segundo informações preliminares da Polícia, os três estavam sem capacetes.

O acidente ocorreu no fim da manhã e o Centro de Perícias foi acionado por volta das 13h30. Uma equipe do Instituto Médico Legal de Bragança fez a remoção de uma pessoa, que não foi identificada. As vítimas feridas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).