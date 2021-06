Acidente entre caminhão e motocicleta deixa uma pessoa morta e outra ferida na BR-155, em Rio Maria

Adriano da Silva Moreira, de 22 anos, estava de carona na motocicleta, não resistiu e morreu na hora. Já Odimir Pereira Mota, o piloto, sofreu fraturas expostas e lesões no crânio e no tórax

Um acidente grave envolvendo um caminhão e uma motocicleta deixou uma pessoa morta e outra ferida, na noite desta terça-feira (1º), no município de Rio Maria, sul do Pará. A vítima fatal é Adriano da Silva Moreira, de 22 anos. A outra vítima é Odimir Pereira Mota, conhecido como “Lancheiro”, que foi socorrido com ferimentos graves e levado para o Hospital Municipal de Rio Maria.

O acidente aconteceu por volta das 19h30, na rodovia BR-155. O motorista do caminhão, identificado como Tiago Alves de Abreu, de 31 anos, disse em depoimento à Polícia Militar que estava indo para Rio Maria, quando foi surpreendido pela motocicleta, que estaria parada na rodovia.

Ainda segundo a PM, o condutor afirmou que chegou a ver os dois homens pedindo para que parasse, mas já estava muito próximo, e sua reação foi tentar desviar. No entanto, ele não conseguiu e acabou batendo contra ambos.

Já Odimir Mota, piloto da motocicleta, disse que estava seguindo rumo à cidade de Xinguara, no sudeste do estado, e não soube dar detalhes sobre o acidente, nem confirmou se estava realmente parado na rodovia, como alegou o motorista do caminhão.

Após a colisão, Adriano, que viajava de carona na motocicleta, teve o crânio esmagado pelas rodas do caminhão e morreu na hora. Odimir sofreu fraturas expostas e lesões no crânio, no tórax, além de escoriações pelo corpo. Ele foi socorrido por uma ambulância e levado para o hospital.

Fonte: O Liberal