Acidente entre caminhão e motocicleta deixa uma pessoa morta no bairro da Sacramenta, em Belém

Vítima fatal é o mototaxista Max Danilo Alves de Oliveira, de 38 anos. Testemunhas disseram que ele teria avançado o sinal vermelho

Um acidente grave entre um caminhão e uma motocicleta deixou uma pessoa morta na noite desta quarta-feira (15), no bairro da Sacramenta, em Belém. A vítima é o mototaxista Max Danilo Alves de Oliveira, de 38 anos e morador da Pedreira. Segundo informações da Polícia Militar, ele teria avançado o sinal antes de colidir com o veículo maior, morrendo na hora.

Testemunhas relataram que o acidente aconteceu por volta das 20h10, no cruzamento da avenida Pedro Álvares Cabral com a passagem Mirandinha. “O homem que estava conduzindo a motocicleta vinha atravessando a via e, segundo populares, o sinal estava fechado para ele, quando o caminhão vinha na via e infelizmente aconteceu a fatalidade”, explicou o tenente Carvalho, da PM.

A colisão foi tão forte que a motocicleta da vítima foi parar embaixo do caminhão. O mototaxista teve parte da cabeça esmagada e múltiplas fraturas pelo corpo, e não teve chance de ser socorrido. Uma equipe do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) chegou no local do acidente por volta das 21h30 para fazer a perícia e a remoção do corpo.

O motorista do caminhão ficou no local após o acidente, tentou prestar socorro à vítima e colaborou com as autoridades. “Ele ficou aqui, está prestando o apoio, não fugiu do local, e a gente tá fazendo o nosso trabalho, que é o de isolar a área e acionar os órgãos competentes”, disse o tenente Carvalho.

Ainda de acordo com a PM, o cruzamento onde a colisão aconteceu é perigoso e muitos acidentes já foram registrados no local. “É uma área de alta velocidade, grande fluxo, porque é uma das saídas da cidade. A via é perigosa, então a gente sempre pede que as pessoas respeitem as normas de trânsito, para que essas fatalidades não aconteçam”, concluiu o policial.

