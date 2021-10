Acidente fere seis pessoas na Arthur Bernardes nesta noite de domingo

Um grave acidente feriu seis pessoas, nesta noite de domingo (3) na rodovia Arthur Bernardes, no distrito de Icoaraci, em Belém, entre a ponte do Paracuri e a rotatória do Tapanã. O caso envolveu uma moto, cujo motociclista perdeu o controle do veículo ao colidir com blocos de concreto que separam a via da ciclofaixa, na altura da curva, já próximo à ponte do rio Paracuri. O local é perto da fábrica Brasilit. Populares prestaram socorro ao motociclista e foram atropelados por uma caminhonete.

O motorista da caminhonete, Omar Olavo, de 57 anos, não apresentava sinais de embriaguez e foi conduzido por policiais militares à Seccional de Icoaraci. Ele contou que teve a visão ofuscada por faróis de carros e das motos, paradas na curva, logo que também tentou fazer a manobra no sentido Icoaraci-Belém.

“Quando eu dobrei tinha muita luz alta parada, eram as pessoas olhando o acidente, quando eu vi não deu tempo para nada, eu acabei batendo as pessoas lá. Mas, eu não estava numa velocidade absurda, não sai esmagando ninguém, só não deu tempo, era uma curva. Eu fiz uma curva de frente para as pessoas, eu ia fazer o quê?”, afirmou o motorista Omar Olavo.

A Secretaria Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SeMOB) informou que o trânsito foi interditado no trecho para permitir o socorro aos feridos, por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros. Os agentes orientaram o trânsito, que só foi liberado por volta de 21h12.

“Outros motoqueiros vieram ajudar, quando estavam ajudando esse caminhão veio e levou todo mundo pela frente”, contou o motorista de ônibus, Cidleno Amintas, 42 anos. Ele escapou do atropelamento, pois também estava ajudando no socorro à vítima, que segundo Cidleno quebrou a cabeça ao cair da moto.

NOTA DA SEMOB

Em nota, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informou que foi acionada por volta das 20h12 deste domingo (3) e, “quando os agentes chegaram, a Polícia Militar já estava na área e os policiais conduziram o condutor da caminhonete para a delegacia. O trânsito foi interditado no trecho para permitir o socorro aos feridos, por ambulâncias do Samu e do Corpo de Bombeiros, e os agentes orientaram o trânsito, que foi liberado por volta de 21h12”, diz um trecho da nota da Semob.

Até o fechamento desta edição não se sabia o estado de saúde das seis vítimas, levadas para várias unidades hospitalares, de acordo com agentes do 24º Batalhão da Polícia Militar que atenderam a ocorrência.

Fonte: O Liberal

Foto: Cristino Martins / O Liberal