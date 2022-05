Acidente na BR-316: motociclista morre esmagado por caminhão em Ananindeua nesta terça (10/05)

O acidente fatal ocorreu próximo a um supermercado no quilômetro 8 da rodovia federal. Circunstâncias do acidente serão investigadas.

Um homem morreu num acidente de trânsito, na rodovia BR-316, na manhã desta terça-feira (10). Ele estava em uma motocicleta, passando perto de um supermercado, no quilômetro 8, e foi atingido por um caminhão. A vítima ainda não foi identificada e nem houve chance de socorro.

O acidente fatal ocorreu no sentido Ananindeua – Belém. O trânsito ficou lento e o Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran-PA) está orientando o tráfego no perimetro. A Polícia Científica do Pará (PCP) vai analisar as circunstância s do acidente e a Polícia Civil vai investigar o caso.

(Fábio Costa / O Liberal / Arquivo / Imagem Ilustrativa)