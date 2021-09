Acidente quase termina em tragédia

Por volta das 19h da noite deste domingo (05) um homem que estava pilotando uma moto, bateu em um ciclista em uma rua localizada no bairro do Jaderlândia II em Ananindeua. O motorista da moto que apresentou-se dizendo ser bombeiro civil, estava alcoolizado segundo testemunhas, o próprio motorista alegou estar correndo em uma velocidade de 20 km, que ao atingir a bicicleta do ciclista, também caiu no chão junto com o passageiro.

Segundo o ciclista identificado como Diego, o motorista bateu em sua bicicleta, e o ciclista se jogou na calçada, para tentar evitar um acidente mais grave na qual ele diz ter morrido se não o fizesse isso. As vítimas que ficaram caída no chão esperando atendimento, tanto o ciclista como o passageiro da moto, estavam conscientes e com algumas escoriações no corpo. Os familiares dos acidentados não quiseram mais esperar o atendimento da ambulância e resolveram levar as vítimas até o pronto socorro mais próximo. A polícia também foi acionada na qual compareceu ao local e tomou as medidas necessárias.

Foto e Vídeo: Marina Moreira