Acidentes em Santa Maria do Pará resultam em um jovem morto e um motorista preso nas ferragens

O domingo, 08. foi marcado por acidentes de trânsito na rodovia BR-316 em Santa Maria do Pará, Nordeste Paraense. No mais grave, o jovem Atarcísio da Silva Garcia morreu ao colidir com a motocicleta que estava em um micro-ônibus.

As informações repassadas pela 9ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) confirmam que o acidente fatal foi por volta das 19h30, perto da avenida Santa Maria, uma das principais vias do município, que dá acesso à rodovia federal. Segundo o o 30º Pelotão, responsável pelo policiamento em Santa Maria, Cizo, como jovem era conhecido, era morador da Vila Jejú, e estaria retornando para sua residência quando colidiu na lateral do veículo de transporte coletivo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a ser acionado, mas o jovem morreu na estrada, sem chances de ser socorrido. Nas redes sociais, amigos e familiares de Atarcísio lamentaram a morte repentina do rapaz, prestando homenagens.

Colisão de carros assusta

Ainda de acordo com a Polícia Militar local, um pouco antes do acidente que matou o jovem, uma outra colisão havia sido registrada no mesmo trecho, um pouco mais perto de Castanhal.

Um carro, modelo Chevrolet Onix, colidiu de frente com uma caminhonete. Ainda segundo a CIPM, nenhum óbito foi confirmado no local, mas o 2º Grupamento Bombeiro Militar (GBM) de Castanhal precisou ser acionado para realizar o trabalho de desencarceramento, já que um dos motoristas ficou preso nas ferragens.