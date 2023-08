Aclep e Estácio selam convênio beneficente aos associados aclepeanos

A nova diretoria da Associação dos Cronistas e Lucutores do Estado do Pará – Aclep, à frente o presidente Jesiel Lopes, registra mais ação benéfica em prol dos associados aclepeanos. Na manhã de quarta-feira, 09, Lopes, acompanhado de outros diretores, esteve na sede da Faculdade Estácio, campus da Rua Municipalidade, onde recebeu o certificado de parceria Aclep/Estácio [Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá] que objetiva atender os sócios nas áreas de saúde, jurídica e social, de acordo com o convênio instituído entre as duas entidades.

A cúpula aclepeana foi muito bem recepcionada pelos diretores Edielson Pinho – consultor comercial. e Wellington Chagas – diretor comercial, além da Hanna Martins. coordenadora de biblioteca.

A parceria entre Aclep e Estácio vai proporcionar aos aclepeanos descontos de 10% a mais em acima de qualquer campanha vigente nos cursos de graduação e pós-graduação.

Aferição de pressão arterial e glicemia em dias de jogos nos estádios. Descontos em consultas de psicologia, fisioterapia e odontologia, além também de consulta jurídica.

A Estácio, uma vez por mês, vai estar presente na sede da Aclep para realizar ação social, como consulta clínica, jurídica, ginástica para sócios e comunidade moradora ao redor da sede aclepeana.

Jesiel Lopes lembra aos associados que no momento de usufruírem o convênio devem apresentar a carteira funcional da Aclep. (Calaborou Braz Chucre/Ronabar)

Imagem: Mário Quadros