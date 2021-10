Ações da Petrobras sobem após Bolsonaro falar em privatização

Logo após o presidente Jair Bolsonaro, na manhã desta quinta-feira (14), demonstrar vontade de privatizar a Petrobras, as ações da empresa estatal subiram. As ações da Petrobras ON (SA:PETR3) avançaram 0,56%, a R$ 30,47, e as da Petrobras PN (SA:PETR4) avançaram 1,05%, a R$ 29,94, exatamente às 10h44 desta manhã.

Na máxima do dia, as ações chegaram a ter alta de 1,82% (ordinárias) e 1,99% (preferenciais).

Em entrevista à Rádio Novas de Paz, de Pernambuco, o presidente da República afirmou que tem “vontade de privatizar a Petrobras”. Ao apontar limitações ao seu cargo no Executivo, Bolsonaro afirmou que não consegue direcionar o preço do combustível, já que iria incorrer em crime de responsabilidade, mas queixou-se de que, a cada aumento nos preços, a culpa sempre cai no seu colo.

– Eu já tenho vontade de privatizar a Petrobras. Tenho vontade. Vou ver com a equipe econômica o que a gente pode fazer, porque, o que acontece? Eu não posso, não é controlar, não posso melhor direcionar o preço do combustível, mas, quando aumenta, a culpa é minha. Aumenta o gás de cozinha, a culpa é minha, apesar de ter zerado o imposto federal – declarou.

Fonte: Pleno News

Foto: PR/Alan Santos