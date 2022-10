Ações da Prefeitura de Belém preparam a cidade para o Círio 2022

Após dois anos de pandemia o Círio de Nossa Senhora de Nazaré retorna com a sua programação normal em 2022, com estimativa de levar até 3 milhões de pessoas às ruas de Belém. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), intensificou diversas ações para organizar a cidade e deixar os trajetos limpos, transitáveis e bonitos para receber os romeiros e visitantes.

Foram vários meses de planejamento e execução de obras para deixar a cidade preparada para este momento. O trabalho envolveu todos os departamentos da Seurb, que intensificou as ações rotineiras do setor de código de posturas, ordenamento urbano, iluminação, manutenção de calçadas e outros.

‘’A Prefeitura de Belém está viabilizando diversos serviços para a maior manifestação de fé do povo paraense, como a manutenção da iluminação do trajeto da romaria, limpeza das vias, podagem de árvores, recepção aos turistas, entre outros. A gestão municipal está trabalhando diariamente para proporcionar um Círio lindo e tranquilo para todos e todas”, afirma o titular da Seurb, Deivison Alves.

Trajetos organizados

Tradicionalmente, o trajeto da grande romaria passa pela Praça da Sé, avenidas Presidente Vargas e Nazaré, até a Basílica Santuário. Por meio do Núcleo Setorial do Código de Posturas, a Prefeitura intensificou durante a semana inteira o ordenamento das ruas e calçadas no trajeto da procissão do Círio.

A ação começou com uma orientação para remover propagandas irregulares instaladas em ruas e avenidas por onde passa a procissão. As equipes atuaram na Av. Doca de Souza Franco, Mercado do Ver-o-Peso, Praça da Sé e Av. Nazaré, orientando a retirada de cavaletes, placas, banners de publicidade e outros objetos que comprometem o livre acesso das pessoas e podem oferecer riscos para os romeiros. O trabalho é intensificado, pois durante esse período a população aumenta na cidade. O objetivo é garantir o direito de ir e vir dos moradores e romeiros ao longo do percurso do Círio e arredores.

Autorizações

A Seurb também organizou a liberação de estruturas (praticáveis) como arquibancadas, palcos, palanques e tapumes ao longo dos trajetos da trasladação e da grande romaria. As autorizações para essas estruturas foram analisadas pelo Departamento de Análise e Fiscalização de Obras, que realizou uma coletiva de imprensa no início de outubro para orientar a população e a imprensa.

Antes das liberações, uma equipe técnica realizou vistorias presenciais nas estruturas para medir e fazer registros fotográficos. A liberação é autorizada de acordo com o laudo técnico do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), garantindo a segurança dos romeiros, transeuntes e principalmente de quem estiver em cima das estruturas.

Espaço público

A organização de áreas que compreendem o trajeto das procissões também foi intensificada pela Prefeitura de Belém. Equipes da Organização Pública estiveram junto do núcleo do código de posturas durante a semana realizando ações nas praças e calçadas ao longo desse percurso.

Na Praça Santuário e Praça da República, os profissionais orientaram os ambulantes para garantir a acessibilidade e evitar riscos durante a celebração. O diálogo é realizado devido ao aumento do número de trabalhadores informais durante essa época, que aproveitam a ocasião para ganhar uma renda extra.

Iluminação especial

A iluminação temática,com as estações decorativas que garantem mais beleza, luz e cores à festa dedicada à padroeira dos paraenses, é o grande destaque para o Círio 2022. Na Doca de Souza Franco a iluminação decorativa recebeu várias novidades, além de uma imagem maior de Nossa Senhora de Nazaré este ano.

Já os novos pontos de iluminação decorativa incluem o Aeroporto de Internacional de Belém, que pela primeira vez recebe uma estrutura luminosa da imagem de Nossa Senhora de Nazaré; e o Distrito de Icoaraci que recebeu, também pela primeira vez, uma estrutura luminosa da Santa, além de elementos luminosos nos postes em formato de anjos por toda a orla.

O secretário de Urbanismo conta que a Iluminação decorativa de 2022 foi pensada especialmente para receber as pessoas nas ruas depois de dois anos sem a programação normal do Círio. ‘’Esse trabalho foi feito com muito carinho e fé. A iluminação começa desde a Igreja da Sé, percorre o caminho do Círio pelo Ver-o-Peso, pelas avenidas Presidente Vargas, Nazaré com toda a via iluminada chegando até a Basílica, onde também foi preparada toda uma iluminação com arranjos e uma imagem giratória da Santa e outra na Doca”, explica Deivison Alves.

Além da beleza da iluminação decorativa pelas ruas da cidade, equipes realizam diariamente a manutenção da iluminação pública no trajeto das trasladações e das procissões, levando mais segurança para os romeiros.

