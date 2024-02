Ações da Sespa levaram prevenção e testagem para Carnaval em todo o Pará

Nos dias 10, 11, 12 e 13 de fevereiro, o governo do Pará esteve presente no Carnaval em todo o Estado, levando ações de saúde para os foliões. Na capital, o trabalho foi realizado durante a programação do Circuito Mangueirosa.

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) disponibilizou orientação sobre as Infecções Sexualmente Transmissíveis, testagem rápida, HIV, Sífilis, Hepatite B e C, além da distribuição de preservativos internos e externos.

A ação, por meio da Coordenação de Combate às Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s)/Aids, contou com a parceria do 1ª Centro Regional de Saúde, da Secretaria de Estado de Articulação da Cidadania (Seac), da Coordenação Saúde por todo o Pará, e do Instituto Arte pela Vida.

Coordenadora de Combate a IST’s/Aids, da Sespa, Andrea Miranda ressalta a importância dos serviços: “As ações de Carnaval foram efetivas e importantes para asseguramos que os foliões tivessem um feriado protegido e seguro. As ações de saúde em diversos municípios do Pará, nesse período de Carnaval, são essenciais para elevar a conscientização e prevenção, e diminuir os riscos das IST’s”.

No Circuito Mangueirosa, os brincantes encontravam com agentes da Sespa logo na entrada do evento, oferecendo atendimentos de 14h às 19h. Ao todo, foram 484 testes rápidos de ISTs realizados nos quatro dias da operação, 122 pessoas atendidas e 75.800 preservativos distribuídos apenas nas festividades da capital.

Interior do Estado – A ação de combate à transmissão de infecções sexualmente transmissíveis ocorreu nos 144 municípios do interior, por meio dos Centros Regionais de Saúde. Para os locais com maior concentração de brincantes, como Abaetetuba, Bragança, Barcarena e Cametá, a Sespa enviou equipes que realizaram orientações à população além da distribuição dos insumos de proteção.

Texto de Jamille Leão / Ascom Sespa

Fonte: Agência PArá/Foto: Divulgação