Ações de amor e saúde marcam a 1ª Cãominhada da Prefeitura de Belém

A 1ª Cãominhada de Verão da Prefeitura Municipal de Belém foi marcada pelas declarações de amor e cuidados especiais de tutores e tutoras por seus animais de estimação. O evento, realizado na manhã desta domingo, 16, na pracinha do Farol, recebeu apoio do Centro de Controle de Zoonoses, da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), que disponibilizou vacina e cadastro para quem deseja castrar cães e gatos de forma gratuita e segura.

Entre as atrações especiais da programação estava Charlotte, uma cadela da raça Golden Retriever, levada pela Guarda Municipal de Belém (GMB) para interagir com as crianças e público em geral pela sua docilidade. O animal integra o canil da Corporação da GMB, que possui outros dez cães, sendo seis filhotes da raça Pastor Belga de Malinois, utilizados em ações de faro de entorpecentes e força operacional de rua.

A Cãominhada foi promovida pela Prefeitura de Belém, por meio da Agência Distrital de Mosqueiro, e visou abrir aceso a serviços e produtos do mundo animal para os veranistas que estão na ilha aproveitando as férias do mês de julho. Segundo Vanessa Egla, a ideia também foi reunir empresariado do mercado pet de Mosqueiro e Região Metropolitana de Belém.

“Foi nossa primeira ação exclusiva com esse segmento econômico do mundo pet, mas vamos avançar ofertando mais vacinação e o cadastro para castração, porque mesmo no período do verão, não podemos esquecer a saúde dos animais”, disse a gestora de Mosqueiro, que visitou os estandes dos expositores de ração e saúde animal.

Amor – Os primeiros que chegaram na programação foram os tutores Suzana Rodrigues e sua Poodle Princesa; Agenor e Valdenor Aviz de Oliveira, com seus animais: Flor (Pinscher) e Teco (Yorkshire).

“A Princesa eu ganhei de presente através de uma doação de uma pessoa que tinha muitos cães. Ela (a cadelinha) mudou minha rotina e meus hábitos, pois, moramos sozinhas e ela desarruma tudo, mas com o passar do tempo, ela está melhorando”, disse Suzana.

“Quando nos mudarmos para Mosqueiro vamos aumentar a família com cinco cães”, afirmou Agenor de Aviz, que se declara apaixonado pelo seu animalzinho. “É um amor maravilhoso, quando chega em casa é só xodó”, disse o rapaz.

Outro apaixonado pelo seu cão Pantera Negra (Rottweiler) é o sargento Ângelo, da Polícia Militar. “O Pantera é um filhote de sete meses e pesa 25 quilos, mas eu estou adestrando ele para ser meu cão de guarda e companhia. Levo ele para caminhar, passear, jogar bola, mas também ensino a fazer a proteção tanto daqui da minha, em Mosqueiro, como a de Belém”, informou.

Imunização dos pets

A programação da Cãominhada ofertou doses de reforço da vacina antirrábica. Segundo o médico veterinário da Sesma, Júlio Carneiro, a vacinação está sendo estendida para quem não tem tempo integral de imunizar seu cão ou gato.

“Essa vacinação é importantíssima e precisa estar atualizada, sendo necessário fazer o reforço. Além disso, estamos abrindo o acesso ao cadastro para castração para Mosqueiro, uma medida fundamental para controle populacional e esterilização para evitar reprodução indesejada”, enfatizou o veterinário, acrescentando que “as ações da CCZ são de saúde pública e precisam ser esclarecidas para melhorar a relação entre homens e animais”.

A dona de casa Cleonice Silva, moradora de Ananindeua e que está de férias em Mosqueiro, aproveitou a oportunidade para imunizar a Pek, uma cadela de seis anos. “A tutora dela é minha neta, mas estou aproveitando logo para vacinar e deixar ela sadia”.

Texto: Selma Amaral

Fonte: Agência Belém/Foto: Agência Distrital de Mosqueiro