Ações de conscientização e recreação levam diversão às praias no fim de semana

A campanha “Praia Limpa Praia Linda”, promovida pelo Governo do Pará, leva ações de sustentabilidade, promoção do turismo e a prática de esportes nos balneários de Salinópolis e Mosqueiro. A iniciativa, que prossegue até a próxima terça-feira (02), visa sensibilizar turistas, moradores locais e comerciantes.

A realização é da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado (Semas), Secretaria Estadual de Turismo (Setur), Secretaria de Esporte e Lazer (Seel) e Secretaria de Segurança Pública (Segup) com apoio do Instituto Alachaster, Prefeitura de Salinópolis e Prefeitura de Belém.

Raimundo Teixeira, morador do município de Atalaia, participou da ação coletando garrafas pet. “ Importante que os turistas venham para praia, mas que deixem ela limpa. Moro aqui em Salinas e gosto daqui, mas as pessoas precisam cuidar do meio ambiente e o nosso trabalho de agentes ambientais é parte disso”, ressaltou.

A estudante Júlia Calindo, de 11 anos, ficou contente de poder repassar para os turistas em Salinas o que tem aprendido sobre sustentabilidade na escola. “ Achei muito legal falar do meio ambiente, é ruim ver a nossa casa suja, e por isso é importante conversar e explicar para as pessoas que é preciso manter a nossa praia linda”, disse.

“É uma ação não só de limpeza das praias, mas também de sensibilização e educação ambiental com os banhistas e frequentadores, envolvendo proprietários de restaurantes e barracas. Essa ação conjunta das Secretarias é importante para mostrar a integração do Governo por todo o Pará, seja para conservação do meio ambiente, promoção do turismo e incentivo ao esporte e lazer”, reforçou Mauro O’ de Almeida.

Dentro da ação, a Seel realizou uma divertida programação esportiva. Modalidades como travinha, queimada, vôlei e fitdance, animaram crianças e jovens que participaram. Para o secretário-adjunto da Seel, Vitor Borges, a iniciativa além de levar a conscientização sobre a limpeza nas praias, também incentiva a prática da atividade esportiva.

“Essa ação é de suma importância para a conscientização da população em relação à limpeza da praia e ao descarte correto do lixo. E, junto com outras secretarias integradas, nós trouxemos atividades esportivas para melhorar não só a parte física, mas mental dos nossos participantes”, conta Vitor Borges, secretário-adjunto.

Turismo

A Setur vai contribuir na ação com a distribuição de 100 jogos educativos e um jogo de tabuleiro de chão, além da questão logística-operacional com a distribuição de água mineral e refeições para os voluntários do projeto, bem como camisas e bonés para proteção ao sol. Para a coleta de materiais e resíduos nas praias, a Setur também fornece 280 sacos de serapilheira de 100 litros e 400 sacos de serapilheira de 30 litros. Durante os quatro dias de programação terá apresentação de grupos de carimbó.

Segurança

A Segup colabora com a distribuição dos materiais e por meio do Corpo de Bombeiros MIlitar (CBM) disponibiliza tendas para que sejam usadas como ponto de apoio das equipes durante o período da ação.

Texto: Bruna Brabo (Semas) e Bianca Rodrigues (Seel)

Por Bruna Brabo (SEMAS)

Fonte: Agência Pará/Foto: Ascom/Seel